Dacia: ora è possibile acquistare Auto online con la piattaforma DOBA

Le nuove tecnologie stanno trasformando in modo così radicale il nostro modo di fare da rientrare in qualsiasi campo, persino nell’acquisto online. Certo tutti fanno compere sul web, ma avete pensato di poter ordinare un auto? Sempre più case automobilistiche stanno proponendo piattaforme che consentono di ordinare la propria vettura da casa utilizzando un PC, il tablet, lo smartphone o qualunque altra cosa si colleghi ad internet. Tra tutte le aziende quella più avanti nel progetto è la Dacia che ha introdotto proprio qualche giorno fa DOBA, un canale digitale innovativo che consente (per ora) di ordinare la Duster e la Spring.

Ordinare online un Auto con DOBA di Dacia

La nuova piattaforma online riflette l’impegno della Dacia nel cercare di fornire più soluzioni possibile e la massima comodità alla propria clientela. Per effettuare una prenotazione online, il cliente deve accedere semplicemente al sito dell’azienda e selezionare il modello che gli interessa. A questo punto, quasi come un gioco, può quindi scegliere di configurare completamente il veicolo personalizzandolo. In caso contrario può optare per una delle configurazioni predefinite (con consegna prioritaria).

Una volta effettuata la prenotazione, l’utente deve ovviamente scegliere la concessionaria, non può mica arrivare a casa come un pacco Amazon. In questa verrà perfezionato poi il contratto e definito il tutto per l’acquisto ufficiale. Per prenotare una nuova Dacia Duster o Spring sono necessari 150 euro. L’importo che viene pagato tramite la piattaforma Stripe utilizzando una carta di credito o Google Pay. Dopo aver completato tutto il processo online, il cliente verrà contattato da un Dacia Guide, che fornirà tutte le info necessarie sulla modalità di acquisto e sul modello selezionato.

La prenotazione online dona diversi vantaggi all’acquirente. Innanzitutto, garantisce al cliente il diritto di mantenere le stesse condizioni di acquisto presenti al momento della configurazione online. Se il prezzo cambiasse, resterebbe quello di quando si ha ordinato l’auto. Per la nuova Duster, poi, DOBA garantisce la priorità di consegna rispetto ad un ordine fatto in fabbrica se il cliente sceglie una delle configurazioni predefinite. Attualmente, come detto, è possibile prenotare solo i modelli Duster e Spring, ma con molta probabilità la Dacia aggiungerà presto altre vetture.