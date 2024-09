Con un recente aggiornamento arriva su WhatsApp una novità interessante e creativa. Si tratta del nuovo archivio di sticker di Giphy che permette agli utenti di cercare gli adesivi con l’apposito motore di ricerca. Le due aziende hanno stretto un nuovo accordo che permette di ampliare la scelta di sticker, oltre quelli già presenti su WhatsApp.

È un’opzione particolarmente utile che permette agli utenti di ottenere un’ulteriore occasione di esprimere la propria creatività nelle chat singole ed anche in quelle di gruppo.

Su WhatsApp aumentano gli sticker disponibili con Giphy

L’azienda, dopo aver introdotto le sue gif introduce anche gli adesivi sulla nota piattaforma di messaggistica. L’aggiornamento arriva sia per i dispositivi Android, con la versione 2.24.17.79 che per quelli iOS con la versione 24.17.78.

La novità in arrivo, non solo aumenta le scelte per gli utenti, ma permette loro anche di ricercare dal motore interno di WhatsApp gli sticker che desiderano usare. Dopo aver ricercato gli adesivi gli utenti possono scaricarli gratuitamente sulla memoria del proprio smartphone e averli sempre a propria disposizione.

Oltre ai singoli sticker, gli utenti potranno cercare anche le collezioni all’interno della vasta libreria di Giphy. Per farlo basta cliccare sulla lente di ingrandimento e digitando alcune parole chiave per poter avviare la ricerca.

È in arrivo anche un’ulteriore funzione che permette di fissare in alto gli sticker che si usa più spesso. Ciò permette agli utenti di ordinare al meglio la propria libreria mettendo in primo piano quelli che si preferisce usare. Tale funzione era già apparsa nella versione beta di WhatsApp ed è al momento in fase di test.

In ogni caso, per ottenere le diverse novità rilasciate da WhatsApp è necessario aggiornare la piattaforma all’ultima versione disponibile. È possibile procedere tramite gli Store Apple e Android. In questo modo tutti gli utenti potranno approfittare delle nuove opzioni in arrivo.