Nothing OS 3.0 sta per essere rilasciato e promette di essere un aggiornamento importante per tutti gli utenti. Un’indiscrezione resa pubblica da Smartprix ha permesso di visionare alcune delle possibili novità in arrivo per il nuovo sistema operativo. Ovviamente è importante considerare che potrebbero subire dei cambiamenti prima del lancio ufficiale. Mentre si attendono maggiori informazioni da Nothing analizziamo le novità in arrivo per OS 3.0.

Nothing OS 3.0: cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento

Smartprix ha testato il più recente aggiornamento per la beta del nuovo sistema operativo con Android 15 sui dispositivi Phone (2a). Andando per ordine, il nuovo Nothing OS 3.0 presenterà una nuova animazione al momento dell’avvio. Il logo dell’azienda presenta un carattere a matrice di punti. Quest’ultimo svanisce per poi diventare un cerchio che pulsa fino a quando non appare la schermata inziale. È in arrivo anche un cambiamento per quella di sblocco. Quando si sblocca lo smartphone con il sensore di impronte digitali appare una matrice di punti. Questa animazione sostituisce la precedente del cerchio in espansione.

Uno dei cambiamenti principali riguarda il Centro di controllo. Se si scorre dall’alto verso il basso si vedranno due interruttori 1×2 a sinistra e uno 2×2 a destra. I primi due sono Wi-Fi e dati. Quello a destra riguarda invece l’opzione Bluetooth o il dispositivo connesso. Scorrendo ulteriormente verso il basso verranno mostrati ulteriori interruttori. Per quanto riguarda il cursore per la luminosità ora integra anche il pulsante per la luminosità automatica integrato. Anche scorrendo verso sinistra si potrà accedere ad un numero superiore di interruttori. Quest’ultimi sono completamente personalizzabili dagli utenti Nothing.

Sono previsti dei cambiamenti anche per i caratteri. Con il Nothing OS 3.0 viene rimosso il carattere “Dot Matrix”. Tale modifica riguarda diverse aree dell’interfaccia. Nel dettaglio, si tratta dell’app Impostazioni e l’orologio nel centro di controllo. Stesso discorso vale anche per alcune aree come il menu di personalizzazione presente nella schermata di blocco. Al contempo viene fornita anche la possibilità di selezionare un nuovo carattere più moderno. Quest’ultimo è denominato “Inter”. Il carattere predefinito rimane “Roboto”, ma è possibile cambiarlo quando lo si desidera.

Nothing OS 3.0 ha introdotto anche un nuovo assistente di ricarica. Quest’ultimo manda degli avvisi quando lo smartphone non si sta caricando alla massima velocità. O anche quando c’è un limite di ricarica. A proposito della batteria è stata aggiornata la funzione che si occupa alla salute della batteria stessa. Queste sono solo alcune delle funzioni presentate. Sarà interessante scoprire quali saranno tutte le opzioni messe a disposizione degli utenti Nothing.