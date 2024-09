WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa al mondo, non smette di innovare e migliorare l’esperienza utente. L’ultimo aggiornamento per iOS, nella versione 24.17.78, introduce una serie di novità che promettono di entusiasmare gli appassionati degli sticker e degli strumenti di comunicazione visiva.

Le nuove funzionalità di WhatsApp

Tra le principali innovazioni c’è l’integrazione con GIPHY, uno dei più grandi archivi di GIF e sticker animati disponibili online. Questa integrazione consente agli utenti di accedere a un ampio catalogo di immagini animate direttamente attraverso l’app, offrendo nuove modalità per esprimere emozioni e reazioni in modo creativo e coinvolgente. Grazie a questa funzione, trovare e condividere sticker diventerà un’esperienza più immediata e divertente.

L’aggiornamento non si limita a questo. Una nuova funzionalità permette ora di riorganizzare gli sticker nella raccolta personale. Gli utenti possono spostare i loro sticker preferiti in cima alla lista per un accesso più rapido e pratico. Questa funzione, precedentemente disponibile solo nella versione beta per Android, fa il suo debutto su iOS, migliorando significativamente la gestione degli sticker e facilitando l’uso quotidiano dell’app.

Un’altra importante novità riguarda la possibilità di rispondere e reagire direttamente dalla schermata di visualizzazione dei media. Questa opzione, già testata nella beta per iOS, consente di interagire con foto, video e GIF senza dover uscire dalla modalità a schermo intero. Questo rende le conversazioni più fluide e naturali, migliorando l’esperienza utente.

Un continuo rinnovamento

Come accade spesso con gli aggiornamenti di WhatsApp, le nuove funzionalità potrebbero non essere subito disponibili per tutti gli utenti. La distribuzione avverrà gradualmente nelle prossime settimane. Gli utenti sono dunque invitati a mantenere l’app aggiornata tramite l’App Store per accedere alle novità non appena queste saranno pronte per il loro account.

Inoltre, Meta è al lavoro su una nuova funzione che permetterà di contrassegnare tutti i messaggi non letti come letti con un solo tocco, semplificando ulteriormente la gestione delle conversazioni per gli utenti più attivi.