WhatsApp: se volete SPIARE il vostro partner, ecco il TRUCCO gratis

Quando si parla di un’applicazione famosa come WhatsApp, ci sono diversi aspetti che rendono gli utenti entusiasti di utilizzarla. La privacy è al primo posto e questo si è visto già da quando si parlava insistentemente dello spionaggio. C’erano infatti delle applicazioni che un tempo su WhatsApp permettevano di ficcare il naso all’interno delle chat di altri utenti con un pagamento mensile da effettuare. Ad oggi non esiste più nulla di tutto ciò, visto che WhatsApp si impegnò talmente tanto fino a debellare completamente il fenomeno.

Non ci sono dubbi: ad oggi la piattaforma è molto più sicura di quanto gli utenti credano. Durante le ultime ore però anche chi non lo sapeva è venuto a conoscenza di una nuova applicazione di terze parti che permetterebbe di spiare su WhatsApp. Ovviamente non c’è bisogno di allarmismi: questa piattaforma esterna non è assolutamente pericolosa, ma consente solo di capire quali sono i movimenti.

WhatsApp corre veloce ma le applicazioni esterne di più, ecco come spiare il partner in chat

Secondo le ultime indicazioni, WhatsApp avrebbe introdotto nuovi metodi per proteggere la privacy dei suoi utenti. Stando a quanto riportato però nulla potrebbe contro una nuova applicazione di terze parti, quella che in tanti conoscono con il nome di Whats Tracker. Questa nuova soluzione è diventata famosa proprio per la possibilità che offre, ovvero quella di spiare chiunque in ogni momento. Tutto quello che bisogna fare infatti è solo scaricarla e subito dopo scegliere i contatti da monitorare.

Quello di cui gli utenti spioni possono venire a conoscenza è l’orario preciso di entrata e di uscita in WhatsApp. È questo un trucco per capire in ogni momento quando le persone entrano o escono, anche se non hanno il loro ultimo accesso visibile. Ovviamente non finisce più perché alla fine della giornata ci sarà anche un report completo.