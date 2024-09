Ritorniamo nel reame dei motori, settore che attualmente gode di un notevole sviluppo in tutte le sue diramazioni, soprattutto se andiamo a parlare di tecnologia e potenza. Due cose che sono totalmente diverse, ma che si ritrovano a fare coppia con Toyota.

La famosissima casa automobilistica sta attualmente sviluppando un nuovo motore, pronto a trasmettere paura a tutti.

Toyota, un nuovo motore?

La grande casa automobilistica attualmente si è messa a lavoro per portare avanti il progetto di un nuovo motore turbo a quattro cilindri. Con l’obiettivo di farlo diventare il motore più potente al mondo rispettando la sua categoria. Alcune fonti hanno già indicato i vari dettagli del motore.

Questo nuovo propulsore è stato ideato grazie alla dedizione di Toyota verso i motori a combustione interna. Se le previsioni potranno diventare realtà a quanto pare il nuovo motore potrebbe andare a superare il 2.0 litri di Mercedes-AMG, tutt’ora il quattro cilindri più potente al mondo. Il quale è utilizzato nei modelli AMG più compatti come A45 e CLA 45.

Il nuovo motore ideato da Toyota, ha preso parte alla nuova serie di propulsori a quattro cilindri, la quale si è sviluppata con la collaborazione tra Mazda e Subaru. Qui le tre case automobilistiche si sono unite alla ricerca e per lo sviluppo di motori a combustione interna. Dove in teoria sono presenti varie configurazioni per il nuovo motore 2.0 con delle potenze che possono variare da 296 a 395 cavalli.

Tutto il palcoscenico però è puntato per la versione potenziata ad altissime prestazioni, la quale potrebbe raggiungere quasi i 600 cavalli, un numero che si fa davvero grande per un motore a quattro cilindri.

Per quanto riguarda sempre questo motore Toyota, ancora non si conoscono le applicazioni specifiche, visto la presenza limitata di modelli con prestazioni simili. L’unica informazione è che il motore sarà presente in una produzione limitata e destinato solo al mercato giapponese.