Dato il suo essere una delle più grandi fiere annuali dedicate all’elettronica di consumo e smart home, IFA raggruppa in un unico spazio centinaia di aziende di tutto il mondo con centinaia di migliaia di addetti del settore, e fan tech, provenienti da tutto il mondo. Il 2024 segna il 100esimo anniversario della fiera di Berlino, e Geekom, azienda taiwanese conosciuta come “leader globale green dei mini PC“, è pronta a farne il proprio debutto.

Con oltre 21 anni di innovazione, dedizione e duro lavoro nell’industria dei PC, Geekom si è guadagnata il titolo di realtà a cui affidarsi per l’acquisto di mini PC affidabili. L’azienda non solo si è focalizzata sulla qualità e le performance dei suoi prodotti, ma ha puntato sul Green Computing, e naturalmente sul mantenere i dati personali al sicuro.

Geekom mostrerà tutta la sua line-up

Geekom mostrerà ad IFA 2024 tutta la sua line-up di mini PC potenziati dall’AI, con anche i modelli che presentano le specifiche più potenti ed avanzate. Questi possono essere dispositivi spinti da processori Intel Core Ultra, come il Geekom IT1 Ultra, IT1 Mega, GT1 Ultra, GT1 Mega, XT1 Ultra e XT1 Mega. I suddetti modelli sono disponibili sia con Intel Core U7-155H che Intel Core U9-185H, solamente le varianti Mega presentano il doppio connettore ethernet, per garantire funzionalità avanzate in termini di networking, come soft routers, macchine virtuali o eventualmente server domestici. Tale caratteristica può essere sdoppiata, ovvero utilizzare una porta ethernet per il collegamento alla rete internet, e l’altra ad esempio per il collegamento diretto ad altri device.

I modelli Geekom con processore AMD sono AE8 MAX, A8 MAX e AX8 MAX. Tutti includono AMD HawkPoint Ryzen 8040 (fino a Ryzen 9 8945HS), RAM dual-channel DDR5 e porte ethernet fino a 2.5Gbps di velocità di connessione. In ultimo, Geekom mostrerà un mini PC chiamato APro8 MAX. Questi presenta al proprio interno il processore Ryzen 7 8845HS ed una scheda grafica più che discreta, la AMD RX 7600M XT, così da essere facilmente utilizzabile anche dagli utenti che necessitano di un’ottima elaborazione.

IFA 2024 si terrà a Berlino dal 6 al 10 settembre, tutte le novità di Geekom sono visibili al padiglione H11.2-128.