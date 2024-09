L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di stupire tutta la concorrenza con il ritorno di un’offerta mobile estremamente conveniente. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200 e questa volta ci sono delle sorprese. L’offerta in questione è infatti al momento proposta ad un prezzo super scontato, con anche il primo mese del rinnovo offerto gratuitamente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 200 ritorna ora ad un prezzo imbattibile e primo mese gratis

A partire dalla giornata di ieri 5 settembre 2024 è tornata nuovamente disponibile una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è dunque ritornata disponibile all’attivazione ma ad un prezzo eccezionale.

L’offerta in questione ha infatti solitamente un costo di 9,90 euro al mese. Ora, però, l’operatore virtuale ha deciso di proporla ad un prezzo scontato di 7,90 euro al mese. Un prezzo decisamente interessante per quello che l’offerta ha da offrire. Nel bundle, infatti, sono inclusi ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare con rete 4G di TIM. Il bundle di questa offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms verso tutti i numeri.

Come già detto, le sorprese non sono ancora finite. L’operatore virtuale CoopVoce ha infatti deciso di offrire gratuitamente senza costi anche il primo rinnovo dell’offerta. L’operatore sta inoltre offrendo gratuitamente anche il costo di attivazione. L’offerta CoopVoce Evo 200 sarà disponibile all’attivazione con questa super promozione per un periodo di tempo limitato. Gli utenti avranno infatti tempo dal 5 settembre al 2 ottobre.

Insomma, tutti coloro che sono interessati a passare all’operatore virtuale CoopVoce dovranno affrettarsi per non farsi sfuggire questa super offerta. Eventualmente, ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore sono sempre disponibili tante altre super offerte.