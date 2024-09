Uno dei prodotti maggiormente richiesti dal pubblico nel corso degli ultimi anni è stato sicuramente il drone radiocomandato, per questo motivo sul mercato sono stati lanciati innumerevoli modelli differenti tra loro, ma tutti accomunati dalla presenza di analoghe specifiche, tra cui ad esempio la ripresa in HD a 720p, con possibilità di correggere l’inclinazione della ripresa di 90 gradi rispetto all’asse orizzontale.

Il modello attualmente in promozione viene prodotto da un’azienda pressoché sconosciuta, ed è anche il motivo per cui costa effettivamente così poco, è caratterizzato dalla presenza di una doppia fotocamera, una con il classico stabilizzatore nella parte anteriore, ed una inferiore che guarda la superficie, per intenderci. Il sistema di controllo si affida al più classico radiocomando, sul quale andrà effettivamente installato lo smartphone per monitorare interamente il volo.

Drone in offerta su Amazon: costa solo 45 euro

Il drone in promozione su Amazon è davvero economico, infatti gli utenti possono approfittare di una soluzione quasi mai vista prima d’ora, la spesa da sostenere per il suo acquisto è di soli 45,99 euro, riducendo il valore consigliato di circa il 25% sul listino, che era in origine di praticamente 60 euro. Se volete effettuare l’ordine, potete collegarvi qui.

Ciò che rende il prodotto ancora più completo e funzionale, riguarda la possibilità di controllarlo direttamente dallo smartphone; avete capito bene, avere tra le mani il radiocomando non è strettamente necessario, e di conseguenza potrete volare semplicemente sfruttando il display del vostro dispositivo portatile di cui siete effettivamente in possesso, che abbia sistema operativo iOS o anche Android, poco cambia. Un prodotto piccolo e funzionale, davvero alla portata di ogni singolo consumatore, anche i più piccoli amanti della tecnologia e delle performance di alto livello.