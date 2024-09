Google possiede una forma di sicurezza sull’app Messaggi in modo da rilevare i messaggi spam, cioè quelli potenzialmente pericolosi soprattutto da punto di vista dei potenziali hacker che vogliono impossessarsi di dati preziosi. Sono anche quei messaggi che vengono utilizzati per inviare link che rimandano a dei siti pirata o che servono per l’ installazione di applicazioni non desiderate. Google ha intenzione di inserire l’ intelligenza artificiale per rilevare i messaggi spam e aumentare la sicurezza degli utenti.

Grazie all’ inserimento dell’ AI, Google riesce a rilevare i messaggi che provengono da mittenti non crittografati e finiscono direttamente nella cartella Spam. In questo modo si può prevenire la crescita di numerosi hacker che entrano all’ interno dei dispositivi degli utenti proprio tramite uno di questi messaggi. Questo tipo di rilevamento risulta essere necessario per proteggere gli utenti e garantire quella privacy necessaria per utilizzare al meglio l’ applicazione in sicurezza.

Google, ecco come funziona il rilevamento spam

Nell’ applicazione Messaggi esiste una funzione chiamata Rilevamento spam che ha proprio l’ obiettivo di individuare SMS pericolosi per gli utenti. La protezione antispam esiste già nell’ applicazione dato che se un messaggio risulta essere sospetto appare una scritta di messaggio spam che finisce direttamente nella cartella spam. L’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale è stata inserita nell’ applicazione proprio per individuare messaggi spam più velocemente possibile. Google ha inoltre modificato la descrizione di come viene protetta la privacy con l’ inserimento dell’ AI. Utilizzando l’ apprendimento automatico vengono individuati i messaggi pericolosi in modo da inserirli nello spam. I messaggi non crittografati vengono utilizzati per addestrare l’ AI per cui viene sempre protetta la privacy degli utenti.

Grazie all’ inserimento dell’ AI, si potranno individuare le truffe che avvengono online in modo da proteggere la privacy degli utenti e la loro sicurezza.