La scomparsa di Chester Bennington è stato un evento sconvolgente per il mondo della musica. Il cantante dei Linkin Park, con il suo timbro vocale caratteristico, ha lasciato un segno profondo e incolmabile nel cuore dei fan.

Ci sono voluti sette anni prima che i Linkin Park trovassero la forza di tornare sul palco e lo hanno fatto in maniera spettacolare. Il gruppo ha tenuto un concerto a Los Angeles con diretta in live streaming su YouTube.

Questo evento ha permesso di presentarsi al gruppo con una nuova formazione. Al fianco degli storici Mike Shinoda, Mr Hann, Phoenix e Brad Delson, trova spazio il nuovo batterista Colin Brittain. Tuttavia, gli occhi di tutti sono puntati su Emily Armstrong, la nuova cantante.

Come lasciato intuire da Mike Shinoda in apertura di concerto, Emily Armstrong non prenderà il posto di Chester Bennington. Le sue doti vocali rispecchiano quelle che sono le sonorità dei primi anni del gruppo ma l’indimenticato Chester non potrà in alcun modo essere sostiutito.

Mike Shinoda ha sottolineato questo aspetto affermando durante il concerto che Chester Bennington sarà interpretato da tutti i fan e gli appassionati presenti ai concerti. Ogni canzone sarà, quindi, un tributo al cantante e alle sue performance.

Il concerto/evento è stata l’occasione perfetta per annunciare il nuovo album From Zero con il primo singolo estratto intitolat The Empitiness Machine. A giudicare da questa prima canzone, i Linkin Park sono tornati a quelle che sono le sonorità originali del gruppo, confermando la voglia di ripartire intrinseca nel titolo dell’album.

La band, inoltre, ha annunciato un tour mondiale che inizialmente sarà composto da sei tappe distribuite tra gli Stati Uniti, Germania, Inghilterra e la Corea del Sud. Possiamo affermare che i Linkin Park sono tornati e stanno facendo le cose in grande.