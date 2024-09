Se sei in attesa di conoscere i nuovi iPhone per poter cambiare il tuo smartphone ma non sai ancora quale modello scegliere, ecco alcuni particolari che renderanno iPhone 16 diverso da iPhone 16 Pro e che potrebbero convincerti ad acquistare uno dei modelli di punta.

iPhone 16 e 16 Pro: differenze e novità in arrivo

Apple rilascerà quattro dispositivi differenti: iPhone 16 e iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

I quattro melafonini riceveranno degli aggiornamenti davvero interessanti rispetto allo scarso anno, primo fra tutti il supporto ad Apple Intelligence: l’intelligenza artificiale del colosso di Cupertino che introdurrà importanti funzioni e che arriverà soltanto in futuro in Europa.

A distinguere i vari modelli saranno in primo luogo le dimensioni del display. Apple manterrà invariate le dimensioni dei pannelli presenti su iPhone 16 e 16 Plus ma proporrà un 16 Pro con display da 6,3 pollici e un Pro Max con display da 6,9 pollici, entrambi con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

Prerogativa dei modelli Pro sarà anche una novità introdotta da Apple lo scorso anno, tanto apprezzata dagli utenti. La scocca in titanio, infatti, non sarà presente sulle versioni standard, che saranno disponibili in più colorazioni già apparse in foto.

Un tratto distintivo dei dispositivi di punta da non sottovalutare riguarda la presenza del chip A18 Pro, predisposto a un miglior supporto delle funzioni AI rispetto al chip A18 che alimenterà iPhone 16.

Il comparto fotografico, infine, sarà la componente che accoglierà il maggior numero di differenze ma con una novità che sarà sicuramente apprezzata da coloro che non desiderano optare per il Pro Max ma che mirano comunque a ottenere un melafonino performante dal punto di vista fotografico. Quest’anno, infatti, Apple introdurrà il teleobiettivo 5x anche su iPhone 16 Pro e non soltanto sulla versione Pro Max.

Questi quattro particolari saranno i tratti che renderanno evidente la differenza tra i vari smartphone Apple ma potrebbero non essere sufficienti al fine di convincere i più a procedere con l’acquisto. Scopriremo a breve se le previsioni si riveleranno azzeccate o se Apple sorprenderà tutti con ulteriori novità.