Amazfit, dalle sale dell’IFA 2024 di Berlino, ha presentato al mondo il nuovo Amazfit T-Rex 3, uno smartwatch progettato per gli esploratori moderni, capace di combinare la resistenza di livello militare, con funzioni di navigazione all’aperto, ma soprattutto una batteria dall’autonomia elevatissima.

Dotato di display AMOLED più luminoso del 100% della generazione precedente, e più grande del 16%, presenta una cornice in acciaio inossidabile a renderlo ancora più appetibile alla vista e elegante. Il software è Zepp OS 4, il primo OS per smartwatch dotato di intelligenza artificiale integrata, con supporto a Zepp Pay, per i pagamenti dal polso, mappe offline completamente gratuite e mappe topografiche con indicazioni dove svoltare, e nuove misure per garantire una maggiore privacy all’utente. Sono oltre 170 gli sport supportati, tra questi annoveriamo Hyrox Race, ultramaratona, Strenght Training o Hyrox Race, con autonomia complessiva fino a 27 giorni di utilizzo continuativo, e 180 ore di GPS.

Amazfit T-Rex 3: altri dettagli

L’attenzione alla privacy ha raggiunto i massimi livelli, infatti gli utenti possono scegliere tra archiviazione sul cloud dei dati GPS in modo temporaneo o permanente, oppure avendo la possibilità di disabilitare in modo permanente le autorizzazioni GPS. In altre parole il consumatore ha pieno potere sulla memorizzazione dei dati, gestendo la privacy a proprio piacimento. Gli amanti dell’avventura potranno poi acquistare Amazfit Helio Ring, il complemento ideale per lo smartwatch, da abbinare tramite l’app Zep per creare un ecosistema che possa monitorare lo stato di salute 24 ore su 24.

Lo smartwatch può essere già acquistato sul sito ufficiale di Amazfit ad un prezzo di partenza di 299,90 euro, con cifre che potrebbero variare in relazione a determinati fattori. Per questo motivo consigliamo di collegarvi quanto prima per conoscere da vicino la cifra che dovrete pagare per l’acquisto del prodotto, e tutte le varie colorazioni che al momento attuale risultano essere disponibili all’acquisto in Italia (e non solo).