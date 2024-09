WhatsApp: 2 app esterne per essere INVISIBILI e per RECUPERARE i messaggi

Con tutte le applicazioni che esistono nel mondo mobile, soprattutto per quanto riguarda la messaggistica, ad oggi non è semplice spuntarla. Complice forse il periodo in cui è venuta fuori, probabilmente l’esclusività che conferì agli utenti diversi anni fa, WhatsApp riesce a tenere in mano le redini del gioco senza abdicare. Il colosso della messaggistica istantanea è diventato quel che oggi è proprio grazie alle sue opportunità, quelle che fornisce al pubblico quotidianamente. La prima fu ovviamente quella di poter inviare dei messaggi sfruttando solo la promozione telefonica attiva senza costi aggiuntivi e senza scalare credito. Già questa fu una grande innovazione, sulla linea di quanto era possibile vedere con servizi desktop come MSN ad esempio.

Gli utenti subito accettarono di utilizzare WhatsApp e da quel momento non si sono mai fermati, anzi sono cresciuti a dismisura. Ad oggi ci ritroviamo di fronte ad una piattaforma che include al suo interno oltre 2,5 miliardi di utenti in giro per il mondo, numeri davvero assurdi. ciò è possibile anche per la grande attenzione che WhatsApp attribuisce alla sicurezza del suo pubblico, un aspetto non di poco conto. Ci sono però delle applicazioni esterne che possono essere altrettanto interessanti, sempre in relazione a WhatsApp.

WhatsApp: sono queste le applicazioni esterne utili per recuperare i messaggi e per essere invisibili

Le due applicazioni in questione sono molto importanti perché permettono di sabotare alcune funzionalità di WhatsApp. Chi ha paura di trovare un messaggio cancellato nella sua conversazione prima di poterlo leggere, può usare WAMR. Questa piattaforma infatti immagazzina il contenuto di ogni notifica, salvandolo. In questo modo si potrà recuperare in ogni momento, anche se verrà cancellato dalla chat.

L’altra applicazione che sta piacendo tantissimo al pubblico si chiama invece Unseen. Questa include al suo interno diverse possibilità, tra cui quella di leggere i messaggi di WhatsApp esternamente. È proprio così che gli utenti eviteranno di salvare il loro ultimo accesso, lasciando quel messaggio su WhatsApp come se non fosse stato mai letto.