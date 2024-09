TIM distrugge Iliad: SETTEMBRE mostra le Power fino a 300 GB in 5G

Continuano i gestori a dare del loro meglio ma a quanto pare TIM sta offrendo qualcosa in più con le sue nuove Power.

L’obiettivo di TIM adesso è quello di battere la concorrenza facilmente. Guardando i contenuti presenti all’interno di ogni singola offerta della linea, risulta difficile che il gestore non ci riesca. Effettivamente non manca nulla all’interno di queste straordinarie offerte, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga e ai prezzi bassi che tutti desiderano. Ovviamente ci sono delle condizioni a cui sottostare, come la compatibilità con il gestore di provenienza.

TIM batte tutti con un trittico di promo fantastico: eccole qui

Con un gestore forte come TIM è facilissimo avere il meglio e lo dimostrano le tre offerte Power attualmente disponibili. La prima in assoluto è diventata famosa subito per i suoi tantissimi contenuti e per il prezzo eccezionale. Ecco la Power Special, la quale consoli 9,99 € al mese permette di avere minuti illimitati per telefonare tutti, 200 messaggi verso chiunque e 300 giga in rete 5G.

Le altre due offerte si chiamano Iron e Supreme Easy. La prima costa solo 6,99 € al mese e la seconda 7,99 € al mese. In entrambi i casi i minuti sono senza limiti e ci sono 200 messaggi. La prima offre 150 giga in 4G e la seconda 200 giga in 4G.

Quando un gestore come TIM lancia delle offerte, non le lascia disponibili per tutti. C’è infatti sempre da fare i conti con il gestore di provenienza ed è per questo motivo che la situazione va precisata. Stando a quanto riportato infatti le nuove offerte della linea Power di TIM sono destinate solo ed unicamente ai gestori virtuali e a Iliad, per cui solo chi proviene da questa realtà potrà beccarsi i vantaggi. Non finisce qui però siccome c’è anche il periodo promozionale di cui tanti hanno sentito parlare: solo per il primo mese chi sceglie queste tre offerte può non pagare nulla, in quanto saranno gratuite.