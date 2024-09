TCL è uno dei più grandi produttori di smart tv di tutto il globo, per questo motivo accogliamo con piacere la promozione Amazon che prevede uno sconto importante sull’acquisto di una smart TV TCL, raggiungendo difatti uno dei prezzi più bassi che abbiamo visto negli ultimi mesi.

Il modello, per la precisione, è il TCL 65V6B, dispositivo da 65 pollici di diagonale, per questo motivo dovete prestare attenzione all’avere il giusto spazio per il posizionamento, raggiungendo lo stesso ben 144,5 x 87,8 x 30 centimetri, sebbene abbia un design molto classico e senza particolarità tali da distinguersi dalla massa. Le cornici sono sottilissime, al suo interno è possibile trovare il sistema operativo di Google, di conseguenza viene chiamato Google TV, con tutte le funzionalità e peculiarità che lo contraddistinguono, tra cui ad esempio il Chromecast integrato, e non solo.

Smart TV TCL: un’offerta imperdibile su Amazon

Una promozione di tutto rispetto per una smart TV di altissima qualità, questo è ciò che vi attende nel momento in cui doveste scegliere di mettere le mani su TCL 65V6B, la smart TV da 65 pollici di diagonale, con un prezzo di vendita finale di soli 499,90 euro, rappresentante così la riduzione del 23% sul listino di 649,90 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Il prodotto, oltre alle caratteristiche che vi abbiamo riportato poco sopra, è anche perfettamente compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, il che permette di controllarne una serie di funzioni con l’ausilio della propria voce, oltre che integrare una serie di specifiche tecnologie: HLG, HDR e Dolby Audio, solamente per citare le più interessanti e richieste dal pubblico (ma ne sono disponibili anche altre di uguale interesse commerciale, per questo motivo consigliamo di aprire il link sovrastante).