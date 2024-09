Samsung Galaxy S24 è lo smartphone più richiesto, per quanto riguarda il mondo Android, per questo motivo gli utenti oggi si ritrovano ad avere una grandissima possibilità di acquisto: il prodotto viene scontato di 200 euro, ed è previsto anche un regalo inedito ed esclusivo.

Partiamo proprio da quest’ultimo, coloro che provvederanno all’acquisto del dispositivo, infatti, avranno diritto a ricevere in omaggio il Galaxy Tab S9 FE, il tablet di fascia media, in genere in vendita a circa 400 euro. Per ottenerlo sarà necessario acquistare il Galaxy S24, seguendo il link che trovate qui sotto, e poi richiederlo direttamente su Samsung Members, approfittatene subito, avete tempo solamente oggi.

Samsung Galaxy S24: che sorpresa su Amazon

La sorpresa, oltre alla possibilità di ricevere l’omaggio, è anche legata alla presenza di uno sconto non di poco conto, infatti è prevista una riduzione di quasi 200 euro sul listino originario di 989 euro, per arrivare così a spendere solamente 799 euro (lo sconto, lo ricordiamo, è del 19%). Se volete effettuare l’acquisto, potete collegarvi qui.

Parlando nello specifico di caratteristiche tecniche, ecco che Samsung Galaxy S24 riesce a mettere in mostra tutte le proprie funzionalità. Si parte da un ampio display da 6.2 pollici di diagonale, che prevede una risoluzione FullHD+ sul suo bellissimo Dynamic AMOLED 2X, oltre comunque ad un processore di ottima qualità, top di gamma a tutti gli effetti, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microsD). La batteria è un componente da 4000mAh, più che sufficiente per riuscire a garantire anche una lunga giornata di utilizzo, avendo poi la possibilità di estenderne la durata sfruttando la velocità di ricarica elevatissima. Coloro che sceglieranno di acquistarlo su Amazon, potranno comunque ricevere, incluso in confezione, anche l’alimentatore da parete.