Samsung Electronics annuncia l’arrivo del suo Galaxy Book4 Edge in una nuova versione da 15 pollici in grado di supportare le incredibili funzionalità di Galaxy AI. La famiglia Galaxy Book accoglie così un nuovo membro attraverso il quale Samsung mira a dimostrare il suo impegno nello sviluppo di soluzioni innovative tramite le quali poter permettere agli utenti di sfruttare tutti i vantaggi offerti dall’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy Book4 Edge (15 pollici): i punti di forza del nuovo laptop

Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon X Plus 8-core, il Samsung Galaxy Book4 Edge è in grado di supportare le funzionalità di Copilot+ PC, tra cui:

, che permette di sfruttare l’AI generativa per dar vita alle proprie idee; Live Caption, che offre la possibilità di prendere appunti e che supporta la traduzione di sottotitoli video e audio.

che offre la possibilità di prendere appunti e che supporta la traduzione di sottotitoli video e audio. Windows Studio Effects, che applica effetti grazie all’intelligenza artificiale e che raggiunge degli ottimi livelli grazie al Wi-Fi 7 e alla fotocamera ad alta definizione.

Con la sua scocca ultrasottile e leggera e il suo display FHD con tecnologia antiriflesso e refresh rate a 60 Hz, il laptop da 15,6 pollici rappresenta uno dei dispositivi più compatti tra quelli attualmente in mercato. La batteria di lunga durata e la funzione Super-Fast Charging rappresentano, inoltre, un punto di forza non indifferente che confermano quanto affermato da Kedar Kondap in merito al nuovo arrivato:

“Dotato di un’incredibile efficienza energetica, è stato Progettato per stare al passo con stili di vita dinamici, sia che si tratti di creare presentazioni in movimento o di dare il via a progetti creativi, spingendo la produttività a nuovi livelli”

La funzione Collegamento al Telefono di Microsoft favorisce l’interazione tra i dispositivi Galaxy e ne facilita l’utilizzo permettendo agli utenti di collegare lo schermo dello smartphone al laptop e sfruttare al meglio le funzioni Galaxy AI. Sarà, quindi, possibile utilizzare la Traduzione Live o l’utilissima funzionalità Cerchia e Cerca con Google. La piattaforma di sicurezza Samsung Knox, inoltre, garantirà un’ottima protezione tramite la quale poter rilevare le minacce in tempo reale.

A partire dal mese di ottobre il Samsung Galaxy Book4 Edge sarà disponibile soltanto in alcuni mercati selezionati e nella sua colorazione Sapphire Blue. L’acquisto sarà quindi possibile in Italia, Francia, Germania, Corea, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.