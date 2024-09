C’è aria di cambiamento e soprattutto di novità in casa Feder Mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di aggiornare il suo catalogo, proponendo tante nuove offerte mobile appartenenti alla gamma UP. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Feder Mobile folle, tante nuove offerte appartenenti alla gamma Feder UP

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha aggiornato il suo catalogo con una nuova serie di offerte strepitose. Come già accennato in apertura, si tratta delle nuove offerte mobile appartenenti alla gamma Feder UP. Queste ultime, in particolare, sono caratterizzate tutte dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo, con tanto da offrire a basso costo.

Una delle offerte più convenienti di questa gamma è l’offerta mobile denominata Feder UP 100. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare sulla rete 4G di Vodafone con una velocità massima pari a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per avere tutto questo sarà di appena 5,99 euro al mese.

Tra le nuove offerte proposte da Feder Mobile, ce ne è poi una che arriva ad includere una enorme quantità di traffico dati per navigare. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Feder UP 220 V. In questo caso, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 220 GB di traffico dati, valido sempre per navigare su rete 4G di Vodafone. Oltre a questo, anche il bundle di questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 50 sms verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Gli utenti, in questo caso, dovranno sostenere un costo comunque contenuto di soli 10,99 euro al mese.