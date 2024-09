All’IFA 2024, SharkNinja ha presentato una gamma di nuovissimi prodotti progettati per migliorare la vita quotidiana della clientela, con oltre 20 novità. Questa mossa rafforza la presenza del marchio in diverse categorie, espandendosi in nuovi mercati con soluzioni sempre più innovative. Tom Brown, Presidente di SharkNinja EMEA, ha espresso tutta la sua contentezza nell’essere all’IFA 2024 di Berlino e nel poter mostrare al mondo le loro nuove creazioni atte a semplificare le nostre azioni di tutti i giorni.

Novità SharkNinja presentate all’IFA 2024

Tra le novità più interessanti dell’IFA 2024, troviamo la Ninja Luxe Café. Si tratta di una macchina per caffè che permette di avere una bevanda da barista direttamente a casa proprio. Questo elettrodomestico guida l’utente in ogni fase, dalla macinatura perfetta alla regolazione precisa della temperatura. In tal modo permette un espresso eccellente ad ogni singola tazzina. Altro dispositivo pratico e molto particolare mostrato all’IFA 2024 è il Ninja Sip Perfect Travel Mug, che raffredda le bevande calde alla temperatura ideale in pochissimi minuti.

SharkNinja non si ferma certamente solo al caffè. L’innovazione tocca anche il mondo della pulizia domestica. Con il Shark PowerDetect Robot, la pulizia diventa automatizzata e intelligente, grazie alla capacità di rilevare sporco e reagire all’ambiente circostante in modo ultra intelligente. L’azienda ha anche introdotto all’IFA 2024 la tecnologia ReverseClean nella sua nuova gamma di aspirapolvere. Questa consente una pulizia profonda senza lasciare il minimo detrito o granello dietro di sé. Per chi cerca flessibilità in cucina saprà apprezzare il multicooker Ninja Foodi 8-in-1 PossibleCooker. Questo apparecchio versatile può cuocere a fuoco lento, cuocere al vapore, sauté e altro ancora. La società è certa che possa diventare il device ideale per chi desidera semplificare la preparazione dei propri pasti.

L’espansione di SharkNinja nel settore culinario non si ferma qui e l’azienda ha continuato con i suoi prodotti che hanno stupito il pubblico all’IFA 2024. C’è anche la nuova Ninja Double Stack XL Air Fryer, perfetta per chi ama friggere senza olio. Essa permette una doppia capacità ed ha un sistema di cottura intelligente per risultati sempre impeccabili.

Inoltre, il marchio ha lanciato il Ninja SLUSHi Frozen Drink Maker, che permette di preparare slushies e bevande ghiacciate. SharkNinja ha così dimostrato ancora una volta all’IFA 2024, la sua capacità di innovare con prodotti pensati per rispondere alle esigenze dei consumatori.