CoopVoce: poche ore per la EVO 50 a 5 EURO al mese

Tra i gestori virtuali che stanno acquisendo più fama ultimamente non poteva che esserci CoopVoce. Le sue offerte hanno dato grande prova di maturità e lo stanno facendo tuttora con una vecchia conoscenza.

La famosissima EVO 50 è tornata disponibile per tutti con i soliti contenuti e con un prezzo più basso rispetto a quello solito.

CoopVoce: la EVO 50 ancora disponibile solo per alcuni utenti, eccola qui

Per tanti motivi è un gestore virtuale come coop voce diventa spesso motivo di grande entusiasmo per gli utenti. Tante persone infatti si sono ritrovati a voler sottoscrivere una delle promozioni mobili di questa azienda, la quale non si è tirata indietro dal proporre una delle sue vecchie offerte con un prezzo ancor più vantaggioso. Stiamo parlando della famosissima EVO 50, una promo mobile che da tempo non si vedeva in giro e che è arrivata con un prezzo ancor migliore rispetto al solito. Bastano infatti solo 5,90 € al mese per sempre per avere una soluzione che garantisce mensilmente tutto. Al suo interno ecco infatti minuti senza limiti con 1000 messaggi e soprattutto 50 giga in 4G per navigare.

Questa soluzione è disponibile ancora per oggi sul sito ufficiale dell’azienda e garantisce a tutti la possibilità di sottoscriverla. CoopVoce infatti non vuole in alcun modo mettere dei paletti ed è per questo motivo che garantisce a tutti l’opportunità di poter sottoscrivere questa nuova EVO 50. Si tratta di un vantaggio in più rispetto a quello che fanno gli altri gestori, i quali mettono a disposizione solo di alcuni utenti determinate offerte mobili.

Ricordiamo che i giga sono disponibili in 4G e che non ci sono rimodulazioni in vista. I prezzi che questo gestore virtuale rende noti, restano per sempre e non variano. Un altro grande vantaggio è sicuramente quello che garantisce 25 € di traffico telefonico in omaggio a coloro che sottoscrivono entro oggi l’offerta.