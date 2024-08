CoopVoce costa 5 EURO al mese: ecco quanti giga ci sono

Con tutte le volte che un gestore virtuale è riuscito a battere la concorrenza, ci sono da contare quelle in cui quel gestore virtuale era CoopVoce. Di aziende nel settore ce ne sono tantissime e soprattutto di questa tipologia, ma come questo provider è davvero difficile trovarne. A testimoniarlo sono soprattutto gli utenti che già hanno sottoscritto in passato una delle offerte che CoopVoce mette a disposizione.

Come riferiscono, è impossibile che l’azienda cambi le carte in tavola a gara in corso: i prezzi sottoscritti restano sempre gli stessi e non ci sono rimodulazioni di alcun genere. Basandosi su questi capisaldi, CoopVoce tiene in mano lo scettro di miglior gestore virtuale anche per questo mese grazie ad una delle sue migliori promo del momento.

CoopVoce supera le aspettative e ripete una delle sue vecchie offerte ma con un prezzo migliore, ecco la EVO 50

Già tempo fa era stata vista sul sito di CoopVoce l’offerta di cui si parla oggi, la famosa EVO 50. Con le sue proposte, questa è probabilmente una delle migliori in assoluto visto che concilia al meglio la qualità, la quantità e il prezzo finale.

Proprio quest’ultimo mensilmente equivale a soli 5,90 € e dura per sempre, senza mai scadere. Al suo interno l’offerta vanta poi i migliori contenuti intesi come giga, minuti ed SMS. Gli utenti che scelgono quest’offerta di CoopVoce possono avere mensilmente a disposizione minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web liberamente.

Il vero vantaggio di questa offerta oltre al prezzo finale che è appetibile per tutti, è anche un altro: chi sceglie la EVO 50 entro il prossimo 4 settembre, può infatti avere 25 € di traffico telefonico gratuito. Almeno per il momento l’offerta è ancora disponibile sul sito ufficiale e non predispone aumenti di prezzo in futuro, per cui approfittatene subito.