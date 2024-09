Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’imminente addip di numerosi videogiochi per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Tuttavia, a fronte di queste uscite, il colosso americano Microsoft si prepara ad aggiornare questo catalogo con altrettanti titoli di rilievo. Nel corso delle ultime ore sono stati infatti resi noti i nomi di alcuni dei videogiochi in arrivo sul catalogo a settembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, rivelati i nomi di alcuni videogiochi in arrivo sul catalogo

Nel corso delle ultime ore sono stati rivelati i nomi di alcuni videogiochi che saranno aggiunti molto presto sul catalogo del servizio in abbonamento a Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso americano Microsoft eliminerà definitivamente dal catalogo alcuni videogiochi per far spazio ovviamente ai nuovi titoli previsti per il mese di settembre 2024.

Per il momento, sono stati rivelati i nomi di 5 videogiochi in dirittura d’arrivo sul catalogo e questi saranno distribuiti sulla piattaforma tra il 3 e il 17 settembre 2024. Vediamo qui di seguito i nomi di questi videogiochi.

Xbox Game Pass- titoli in arrivo sul catalogo a settembre 2024

• Star Trucker (disponibile suCloud, Console e PC) – a partire dal 3 settembre 2024

• Age of Mythology: Retold (disponibile su Cloud, PC e Xbox Series X|S) – a partire dal 4 settembre 2024

• Expeditions: A MudRunner Game (disponibile su Cloud, Console e PC) – a partire dal 5 settembre 2024

• Riders Republic (disponibile su PC, cloud e console) – a partire dall’ 11 settembre 2024

• Train Sim World 5 (disponibile su Pac, console, cloud) – a partire dal 17 settembre 2024

Insomma, già questi titoli sono piuttosto interessanti. Nel corso dei prossimi giorni, saranno sicuramente svelati i nomi degli altri videogiochi in arrivo per gli abbonati a Xbox Game Pass. Vi ricordiamo che giusto l’altro giorno l’azienda ha rivelato i nomi dei videogiochi che presto non saranno più disponibili sulla piattaforma di Xbox.