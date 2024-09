Ogni mese il colosso americano Microsoft aggiorna il suo catalogo di videogiochi su Xbox Game Pass con tantissimi titoli di rilievo. Come spesso accade, però, l’azienda si vede costretta ad eliminare altrettanti titoli per far spazio a quelli nuovi. Per il mese di settembre è previsto l’arrivo di numerosi videogiochi di rilievo, ma questi arriveranno perché molti altri lasceranno per sempre il catalogo. Per questo mese, in particolare, i titoli che lasceranno il catalogo saranno ben sei. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Xbox Game Pass, ecco i sei titoli che abbandoneranno per sempre il catalogo

Settembre è iniziato con una brutta notizia per gli amanti del mondo dei videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, molto presto alcuni titoli abbandoneranno per sempre il catalogo di videogiochi di Xbox Game Pass. Il colosso americano Microsoft aggiorna infatti costantemente questo catalogo e, per far posto ai nuovi titoli, si vede costretto ad eliminarne degli altri.

Nello specifico, per il mese corrente diranno addio al catalogo almeno sei videogiochi. Tutti questi sono stati finora disponibili sia su console, sia su PC sia su cloud. Uno di questi è purtroppo il noto videogioco di simulazione calcistica dello scorso anno, ovvero FIFA 23. Ecco qui di seguito i nomi di tutti i titoli in uscita dal catalogo.

• Ashes of the Singularity: Escalation | disponibile su PC

• FIFA 23 Standard Edition | disponibile su Xbox, PC, Cloud

• Payday 3 | disponibile su XSX, PC, Cloud

• Slime Rancher 2 | disponibile su XSX, PC, Cloud

• SpiderHeck | disponibile su Xbox, PC, Cloud

• You Suck at Parking Complete Edition | disponibile su Xbox, PC, Cloud

Tutti questi videogiochi gratuiti abbandoneranno per sempre il catalogo di Xbox Game Pass a partire dal prossimo 15 settembre 2024. Gli utenti avranno quindi pochi altri giorni per poter giocare a questi fantastici videogiochi prima che abbandonino il catalogo di Xbox Game Pass.