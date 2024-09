Acquistare un robot aspirapolvere iRobot è diventato molto più semplice di quanto possiate immaginare, proprio perché nel corso degli anni il prezzo di vendita è andato lentamente a diminuire, anche sull’acquisto del modello iRobot Roomba 697, uno dei migliori per la fascia medio-bassa del settore.

Trattasi del più classico robot aspirapolvere, dispositivo che non presenta particolarità che gli permettono di distinguersi dalla massa, essendo comunque realizzato quasi interamente in plastica, con finitura prevalentemente opaca, dimensioni di 33 x 33 x 7 centimetri, da notare uno spessore inferiore agli altri modelli in commercio, il che gli permette di insinuarsi senza troppa difficoltà al di sotto di tavolini o mobili bassi, data proprio l’assenza della torretta LiDAR nella parte superiore.

Robot aspirapolvere: l’offerta più attesa del momento

Spendere poco o niente è davvero possibile su Amazon, infatti gli utenti oggi possono avere accesso al suddetto prodotto a soli 199 euro, approfittando di uno sconto di oltre 100 euro sul valore originario, che corrisponde a circa il 33% del listino. La spedizione è gestita da Amazon stessa, con consegna a domicilio in tempi molto brevi, e la solita garanzia legale che dura 2 anni. Per effettuare l’ordine, vi potete collegare qui.

Le funzioni messe a disposizione del consumatore non cambiano rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, con 3 livelli di potenza e di pulizia, sensore Dirt Detect, che permette di individuare il livello di sporco e regolare in autonomia la potenza di aspirazione, ma anche la possibilità di controllare il tutto direttamente dall’applicazione mobile, disponibile sia per Android che iOS. Non manca all’appello l’assistente vocale, il che estende al massimo il controllo con l’ausilio della propria voce, rendendo il prodotto molto più versatile.