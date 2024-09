Con il nuovo One UI 7, Samsung intende introdurre una serie di novità interessanti. A tal proposito, secondo quanto riportato dal leaker IceUniverce si è espresso sulla questione annunciando l’arrivo di una nuova versione per la personalizzazione Android proposta da Samsung. Le indiscrezioni fanno riferimento, in primis, alla versione beta. In particolare, IceUniverse fa riferimento alla data di rilascio ufficiale che sembra essere ancora da definire. Ciò ha smentito alcune indiscrezioni che sembravano far riferimento ad un lancio a stretto giro. Con tale precisazione è evidente che bisognerà attendere ancora un po’ prima che Samsung rilasci il nuovo One UI 7.

One UI 7: i principali dettagli emersi

Secondo quanto dichiarato dal leaker sembra che il nuovo sistema sarà particolarmente interessante. Nello specifico, IceUniverse ha dichiarato che One UI7.0 sembra essere capace di far dimenticare a tutti la versione precedente del sistema, con solo pochi minuti di utilizzo.

Ma cosa rende One UI 7 così superiore ai suoi predecessori? Secondo quanto riportato sembra che i motivi siano sostanzialmente due. Nello specifico, si tratta della responsività del sistema e delle nuove animazioni. Tali dettagli evidenziano un avanzamento importante per Samsung e il suo sistema operativo.

Come anticipato, le tempistiche di rilascio sono ancora poco chiare. D’altronde One UI 6.1.1 doveva essere rilasciata ad agosto, ma risulta essere in ritardo. Inoltre, il sistema risulta essere un’esclusiva degli smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Dunque, per il momento non è stato detto nulla a riguardo, anche se alcune indiscrezioni evidenziano la possibilità che Samsung stia già lavorando su One UI 7.1.

Non resta che attendere per scoprire quali saranno le ulteriori novità in arrivo per il nuovo sistema operativo di Samsung. Inoltre, in molti attendono l’arrivo di nuovi aggiornamenti riguardo alla possibile data di rilascio della nuova generazione di One UI che al momento resta ancora poco chiara.