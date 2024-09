Durante la fiera tech mondiale di IFA 2024, il colosso tech Qualcomm Technologies ha svelato ufficialmente un nuovo prodotto estremamente potente e di alto livello. Ci stiamo riferendo al nuovo Snapdragon X Plus 8-core, nuovo processore di punta dell’azienda che, rispetto a quanto fatto in passato, garantisce delle prestazioni senza precedenti ed esperienze Copilot+ basate sull’intelligenza artificiale.

Qualcomm svela ufficialmente il nuovo soc top Snapdragon X Plus 8-core

In occasione della fiera tech mondiale di IFA 2024, il colosso tech Qualcomm Technologies ha colto l’occasione per stupire ancora con un nuovo prodotto. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo soc top di gamma Snapdragon X Plus 8-core. Quest’ultimo è alimentato da una CPU Qualcomm Oryon™ 8-core e questo garantisce rispetto al passato dei passi da gigante, con prestazioni della CPU più veloci del 61%. Sono inoltre garantite performance e grafica di altissimo livello , grazie anche alla presenza di una potente NPU a 45 TOPS con potenza di elaborazione AI e prestazioni per watt da leader .

Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated, ha così commentato:

“I primi e migliori PC Copilot+ sono alimentati da piattaforme Snapdragon X Series, dando il via a una nuova generazione di computer personali, resa possibile dalla nostra rivoluzionaria NPU. Con Snapdragon X Plus 8-core, stiamo portando a un sempre maggior numero di utenti queste esperienze di AI innovative, nonché le prestazioni migliori della categoria e la durata della batteria senza precedenti della nostra CPU Qualcomm Oryon personalizzata ad alta efficienza energetica. Siamo orgogliosi di collaborare con i principali produttori globali per espandere il nostro portafoglio e consentire ai clienti aziendali e ai consumatori.”

Pavan Davuluri, Corporate Vice President, Windows + Devices, Microsoft, ha invece così commentato:

“L’introduzione dello Snapdragon X Plus 8-core da parte di Qualcomm si basa sull’incredibile energia e sullo sviluppo dei PC Copilot+ iniziato a maggio. La loro piattaforma rivoluzionaria consente alla batteria di avere un’autonomia di un giorno intero, prestazioni ed efficienza senza precedenti e, grazie alla potente NPU, porta l’esperienza di Windows alimentata dall’intelligenza artificiale a un numero ancora maggiore di persone. Con Qualcomm continueremo a collaborare, all’interno dell’ecosistema Windows, per superare i limiti di ciò che è possibile fare con i PC Copilot+”.