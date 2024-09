La classifica degli smartphone Android più potenti attualmente presenti sul mercato si è aggiornata. La piattaforma di benchmark AnTuTu ha svelato quali sono i device che possono contare sulla massima potenza disponibile.

Senza troppe sorprese, a dominare la classifica troviamo il Red Magic 9S Pro+. Lo smartphone da gaming di Nubia è stato presentato da poco e può contare sul chipset Snapdragon 8 Gen 3 “Leading Version”.

Si tratta di una versione overcloccata del SoC Qualcomm che permette di esprimere prestazioni superiori rispetto alla versione base. Lo smartphone nella variante da 24GB di RAM e 1TB di memoria interna è riuscito a totalizzare 2.127.528 punti su AnTuTu.

La classifica di AnTuTu incorona Red Magic 9S Pro+ come lo smartphone Android attualmente più potente sul mercato

Al secondo posto si classifica OnePlus Ace 3 Pro, un device nato per essere un flagship killer. Grazie al SoC Snapdragon 8 Gen 3 e a 24GB di RAM e 1TB di memoria interna, lo smartphone totalizza 2.107.208 punti.

In terza posizione troviamo iQOO Neo 9S Pro+ che ferma la lancetta di AnTuTu su 2.106.419 punti. La differenza minima rispetto a OnePlus potrebbe essere legata ai “soli” 16GB di RAM a disposizione del sistema.

Continuando a scorrere la classifica, troviamo smartphone di fascia alta e da gaming come ROG Phone 8 Pro, Redmi K70 Ultra Edition e i flagship di Vivo. Di seguito riportiamo l’intera classifica di AnTuTu:

RedMagic 9S Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.127.528 punti OnePlus Ace 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.107.208 punti iQOO Neo 9S Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.106.419 punti ROG 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.093.592 punti iQOO Neo 9S Pro (Dimensity 9300+) – 2.091.933 punti Redmi K70 Ultra Edition (Dimensity 9300+) – 2.085.769 punti Vivo X100 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.050.569 punti Vivo X100 Pro (Dimensity 9300)– 2.019.403 punti Vivo X100 (Dimensity 9300) – 2.015.347 punti OnePlus 12 (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.010.851 punti

Per quanto riguarda i SoC in grado di sfidarsi in questa classificia, nelle prime quattro posizioni ci sono solo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Bisogna arrivare alla quinta posizione per vedere il primo MediaTek Dimensity 9300+ e arrivare all’ottava posizione per trovare un Dimensity 9300.