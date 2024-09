Zeekr 7X: il nuovo SUV elettrico premium che punta all’Europa

Zeekr ha svelato il suo nuovo SUV elettrico, il 7X, al Salone di Chengdu. All’evento ha evidenziato fortemente le sue caratteristiche di lusso e tecnologia avanzata. Avente come base la piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, il SUV presenta dimensioni generose. Abbiamo un modello con 4.825 mm di lunghezza, 1.930 mm di larghezza e 1.656 mm di altezza. Il passo pare sia invece di 2.925 mm. Il suo design parecchio imponente è accompagnato da un linguaggio stilistico chiamato Hidden Energy. Esso conferisce al veicolo un aspetto elegante e moderno affascinante.

Gli interni del SUV Zeekr 7X seguono un approccio minimal, ma non mancano certo di comfort e tecnologia. Il conducente ha a disposizione una strumentazione digitale dietro al volante. Ha poi un maxi display centrale per il sistema di infotainment, gestito dal potente chip Qualcomm Snapdragon 8295. L’abitacolo presenta ampio spazio, con un tetto panoramico in vetro. Ci sono inoltre ben 32 vani portaoggetti. I passeggeri della seconda fila possono usufruire di tavolini integrati negli schienali dei sedili anteriori. Questo dettaglio può non sembrare tanto spettacolare, ma immaginate la praticità durante i viaggi o con dei bambini. Il bagagliaio, con una capacità di 616 litri, aggiunge sicuramente altra versatilità a questo SUV.

La potenza del nuovo SUV Zeekr

Il Zeekr 7X si distingue per la sua architettura potente a 800 V. Tale tecnologia che consente al SUV ricariche ultra rapide grazie alle colonnine HPC. Il SUV sarà disponibile in due versioni, entrambe elettriche. La versione “base” monta un motore posteriore da 310 kW, mentre la versione topè equipaggiata con un sistema a doppio motore. Quest’ultima aggiunge un’unità anteriore da 165 kW al sistema. Tale configurazione permette al 7X di accelerare a manetta passando da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Per quanto riguarda l’autonomia, il SUV Zeekr offre due opzioni di batteria. La prima è la nuova Golden Brick da 75 kWh con celle LFP, che garantisce fino a 605 km di autonomia secondo il ciclo CLTC. La seconda opzione è la Qilin battery da 100 kWh con celle NMC, fornita da CATL, che offre un’autonomia fino a 780 km. Il Zeekr 7X sarà lanciato in Cina a partire dalla fine di questo mese. Il prezzo base è circa 30.400 euro. Per il mercato europeo, bisognerà attendere invece il prossimo anno.