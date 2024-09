Pensare di poter acquistare un monitor Philips spendendo solamente 80 euro, era davvero utopia fino a poco tempo fa. Fortunatamente oggi ci ritroviamo di fronte a nuove possibilità di risparmio, dettate in primis da Amazon, che ci permettono infatti di mettere le mani sul monitor Philips 221V8, risparmiando non poco.

Il prodotto è prima di tutto caratterizzato da dimensioni tutt’altro che elevate, se considerate giustappunto che si ferma a 49,2 x 37,6 x 22 centimetri, ed un peso di 2,6kg. Essendo un device di fascia bassa, è chiaramente realizzato interamente in plastica, non può essere regolato in altezza, la base di appoggio è circolare, oltre che solamente centrale, con possibilità di orientamento sull’asse verticale.

Philips: il monitor è super scontato su Amazon

Il monitor di cui vi stiamo parlando nell’articolo è disponibile all’acquisto in questi giorni a soli 85,90 euro, una cifra davvero economica, se considerate giustappunto che già il suo listino era di soli 99,55 euro (è previsto uno sconto del 15%). Se volete acquistarlo, sempre con garanzia di 2 anni, dovete collegarvi qui.

La risoluzione massima che gli utenti possono raggiungere è il FullHD, più che sufficiente per la tipologia del prodotto, con diagonale da 22 pollici (54,6 centimetri), ed anche un tempo di risposta di soli 4 millisecondi. Nella parte posteriore si può trovare tutta la connettività del caso, tra cui spicca la porta HDMI, per il collegamento di notebook, PC desktop o anche console, oppure una porta VGA, è sicuramente più antiquata e démodé, ma allo stesso tempo può tornare utile a qualche utente. La spedizione viene gestita da Amazon e prevede la consegna in tempi molto brevi, il design è classico, con bordi sottilissimi su tutti i lati superiori, un po’ più marcata inferiormente, ma comunque allineata con le aspettative.