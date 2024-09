Motorola Moto G24 è lo smartphone ideale per gli utenti che vogliono spendere meno di 100 euro, ma allo stesso tempo non vogliono assolutamente rinunciare ad ottime specifiche tecniche generali, a partire dall’ampio display da 6,56 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima HD+, ma soprattutto un refresh rate che sale fino a 90Hz.

I punti di forza di questo smartphone super economico sono molteplici, come il comparto fotografico che è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un effetto bokeh/macro da 2 megapixel. Il dispositivo è certificato IP52, con un configurazione di base che prevede anche 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Motorola Moto G24: l’offerta più folle della settimana

Motorola Moto G24 è in vendita ad un prezzo consigliato di 139 euro, in questi giorni su Amazon è disponibile una fantastica promozione del 30%, che ne abbassa la spesa a soli 97,99 euro, in questo modo l’utente si ritrova a poter risparmiare tantissimo, senza modifiche importanti nemmeno alla garanzia di 2 anni ed anche alla versione no brand che sarà acquistabile. Premete questo link per acquistarlo subito.

La tecnologia presente all’interno di questo prodotto è davvero interessante, il carrellino delle SIM ospita due slot, all’interno dei quali si possono inserire altrettante SIM, o l’espansione di memoria (non supporta nemmeno l’eSIM). La batteria è un componente da 5000 mAh, che supporta ricarica rapida a 15W, ed anche la ricarica tramite la porta USB-C inclusa nella parte inferiore. All’interno della confezione è possibile trovare una cover, da utilizzare sulla parte posteriore del device, così da averlo sin da subito protetto, ed evitare problematiche di alcun tipo, come ad esempio graffi o rotture dello stesso. Il design è molto basilare, in linea con gli standard a cui Motorola ci ha abituati.