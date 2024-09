Iliad: aperta la sfida, ecco 3 offerte fino a 250 GIGA in 5G

Iliad è diventato un vero e proprio esempio di convenienza, qualità e soprattutto longevità, siccome le sue offerte durano in eterno allo stesso prezzo. È questo il motivo principale per cui gli utenti abbandonano il loro gestore abituale per sbarcare alla corte del famosissimo provider. Molti utenti arrabbiati che hanno perso fiducia nei loro gestori a causa delle rimodulazioni, sanno che con Iliad tutto ciò non accadrà. Al momento c’è un trittico di offerte strepitoso.

Iliad è ancora all’apice: le sue offerte tendono a raggruppare ancora tanti nuovi utenti, eccole qui

Per cominciare ecco una soluzione straordinaria chiamata Flash 200. L’offerta mobile che vanta 200 giga in 5G e minuti ed SMS senza limiti per 9,99 €, è ora disponibile. Le altre due offerte sono strepitose ugualmente, siccome la Giga 250 offre 250 giga in 5G e la Giga 120 (link) ne offre 120 in 4G. I prezzi sono ottimi: la prima costa 11,99 €, mentre la seconda 7,99 €, entrambe ogni mese e per sempre.

Queste offerte sono uniche visto che offrono i migliori contenuti e anche un grande apporto dal punto di vista della convenienza e della qualità. Iliad vuole dominare ed è per questo che non restringe il campo di coloro che possono sottoscriverle: tutti gli utenti di qualsiasi gestore possono avere la possibilità di sceglierle. Oltre a tutto ciò poi c’è un aspetto fondamentale del quale tutti possono approfittare: l’attività promozionale con la fibra ottica collegata alle offerte mobili. Tutti gli utenti che propendono per una delle offerte Iliad che vanno dai 9,99 € al mese in su, possono infatti ottenere l’offerta domestica in fibra per soli 19,99 € mensili per sempre. Questo è il prezzo invece che 24,99 €, tutto frutto dello sconto proveniente dal fatto che l’utente possiede già un’offerta mobile del gestore. Chiaramente nel momento in cui si staccherà l’offerta mobile passando ad un altro gestore, quella in fibra continuerà ad essere disponibile, ma a 24,99 € mensili.