Con il lancio del nuovo TruSense, Huawei promette cambiamenti importanti per il monitoraggio della salute e dei fitness. I miglioramenti si paleseranno sulla completezza e l’accuratezza delle informazioni fornite dai dispositivi wearable del noto marchio. Secondo quanto dichiarato da Rico Zhang, Presidente della Linea di Prodotti Smart Wearable and Health di Huawei Consumer BG, lo scopo è quello di apportare un significativo miglioramento nel settore della salute digitale. Un intervento che promette di garantire un’esperienza più dettagliata e più “sana”.

I primi dispositivi che vanteranno la presenza del nuovo Huawei TruSense saranno lanciati sul mercato dal mese di settembre.

Huawei TruSense: ecco come funzionano i nuovi sensori

Il nuovo sistema si basa su accuratezza, velocità, flessibilità e soprattutto innovazione continua. E non è tutto. TrueSense di Huawei permette agli utenti di misurare oltre sessanta indicatori. Fornendo un sistema completo e dettagliato.

Huawei investe da anni in diversi settori per garantire ai suoi utenti un sistema di monitoraggio che possa essere sempre più efficiente. Riguardo l’accuratezza di alcuni indicatori, come la saturazione dell’ossigeno e la frequenza cardiaca, sono intervenuti diversi enti riconosciuti. Quest’ultimi hanno certificato le misurazioni confermando la loro correttezza.

Huawei si impegna anche a rendere il suo sistema di rilevazione sempre più esteso. A tal proposito, TruSense risulta essere flessibile ed aperto anche a partner terzi. In tal modo l’azienda mira a sviluppare ulteriormente la sua tecnologia. Al momento si parla di circa 150 partner in progetti di ricerca riguardo svariati settori. Tra quest’ultimi c’è, ad esempio, la gestione della salute familiare, ed anche l’assistenza sanitaria a distanza.

Sarà interessante scoprire come i nuovi wearable di Huawei interagiranno con la nuova tecnologia. Inoltre, con i primi feedback sarà possibile esaminare da vicino il comportamento di TruSense nella sua nuova ed aggiornata versione. Con tale strategia, Huawei intende offrire ai suoi utenti un’esperienza d’uso che possa supportarli nella cura della loro salute.