Apple dimostra il suo impegno costante nel presentare sul mercato dispositivi aggiornati e all’avanguardia. Nello specifico, l’azienda di Cupertino al momento sta lavorando su una nuova versione del suo Mac mini. Quest’ultimo sarà caratterizzato dalla presenza del chip M4. E non è tutto. Uno dei dettagli principali del nuovo Mac sarà l’assenza della porta USB–A.

La scelta di Apple di abbandonare tale tipo di connessione è legata alla decisione di proporre opzioni più moderne. Quali saranno allora le porte presenti sul nuovo Mac? Scopriamolo.

Mac Mini M4: novità in arrivo per le entrate

Mark Gurman di Bloomberg ha lasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Secondo quanto emerso sembra che il Mac Mini M4 nella sua versione Pro presenterà 5 porte USB–C e una ethernet. A quest’ultime si aggiungono un jack per le cuffie e un’entrata HDMI. La sostituzione della USB-A con la USB-C evidenzia l’impegno di Apple per proporre Mac che siano più versatili.

La scelta dell’azienda di Cupertino, infatti, mira ad incentivare l’uso dello standard USB-C. Inoltre, per semplificare il setup sulla scrivania, il nuovo Mac mini avrà anche un alimentatore interno.

Insieme al dispositivo con chip M4, Apple sta lavorando anche ad una nuova versione della Magic Keyboard. Nello specifico, sembra che si tratti di una nuova variante più economica che potrebbe arrivare il prossimo anno. La nuova tastiera potrebbe essere utilizzata sia per gli iPad base che per i nuovi iPad Air. In tal modo l’azienda punta ad ampliare il numero di accessori disponibili per i suoi tablet.

Oltre quanto dichiarato, riguardo il nuovo Mac mini, Gurman ha dichiarato che entrambe le versioni del dispositivo, sia quella Standard che quella Pro, arriveranno nei magazzini tra il mese di settembre e quello di ottobre. Tale informazione lascia ipotizzare un lancio imminente dei dispositivi. Non resta che attendere e scoprire quali saranno gli aggiornamenti relativi ai prossimi Mac mini M4.