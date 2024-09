Domenica primo settembre è entrato ufficialmente in funzione sull’autostrada A33 Asti-Cuneo il nuovo sistema Free Flow, una tecnologia innovativa che consente il pagamento del pedaggio senza fermarsi ai caselli, garantendo una viabilità più fluida e tempi di percorrenza ridotti. Il sistema promette di migliorare non solo l’efficienza del traffico, ma anche di avere un impatto positivo sull’ambiente, riducendo sia l’inquinamento atmosferico che acustico.

I numerosi vantaggi del Free Flow sul traffico e l’ambiente

Un altro importante vantaggio del Free Flow riguarda la sicurezza stradale. Eliminando la necessità di fermarsi ai caselli, si riduce drasticamente il rischio di code improvvise e di incidenti correlati. Secondo il gestore dell’autostrada, ASTM, il sistema si basa su portali di rilevamento installati lungo il percorso, che identificano e classificano i veicoli al loro passaggio. Attraverso l’intelligenza artificiale e il tracciamento 3D dei veicoli, il sistema analizza in tempo reale i flussi video, garantendo precisione nel calcolo del pedaggio per il tratto effettivamente percorso.

Il funzionamento del sistema prevede che le targhe dei veicoli vengano rilevate dai portali, che trasmettono i dati a un sistema centrale. Questo determina il costo del pedaggio e propone diverse modalità di pagamento. I veicoli dotati di dispositivi di telepedaggio vengono automaticamente riconosciuti e il costo viene addebitato secondo le condizioni del contratto con il fornitore del servizio. Chi invece non possiede tali dispositivi può saldare il pedaggio online o presso sportelli fisici situati ad Alba, Asti, Castelletto Stura, Cherasco e Sant’Albano.

Attualmente, il sistema Free Flow è attivo su quattro portali tra gli svincoli di Asti (Rocca Schiavino) e Castagnito (Alba est). ASTM ha previsto anche agevolazioni per i residenti delle zone limitrofe, tra cui la gratuità per alcuni tratti di percorrenza locale, come la tangenziale di Alba e il tratto Asti-Isola d’Asti. Inoltre, è stato annunciato uno sconto del 25% sul pedaggio per chi attiverà un contratto di telepedaggio entro il 31 dicembre 2025. Coloro che opteranno per l’attivazione del sistema Conto Targa, invece, riceveranno uno sconto del 20% sul pedaggio, valido sempre fino alla fine del 2025.

Questa nuova tecnologia segna un passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture autostradali italiane, puntando a migliorare l’efficienza e la sicurezza del traffico, con un occhio di riguardo all’ambiente e alle esigenze degli utenti.