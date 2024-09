Nonostante le incertezze economiche, il mercato dei veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti ha raggiunto un traguardo significativo, con vendite che dovrebbero toccare i 1,2 milioni di unità entro la fine del 2024. Questo segna un incremento rispetto all’anno precedente, quando erano state vendute circa un milione di auto elettriche. Anche se la quota di mercato prevista è stata rivista al ribasso dal 12% al 9%, la crescita rimane sostanziale.

Alti e bassi per il settore dei veicoli elettrici

Secondo una recente analisi di JD Power, il settore dei veicoli elettrici si trova in una fase di transizione complessa, definita come “il caotico mezzo” dell’evoluzione dell’auto elettrica. Questo periodo di cambiamenti è caratterizzato dai produttori che stanno rivedendo i loro piani di produzione, dando maggiore rilievo a una gamma più ampia di veicoli, inclusi ibridi e plug-in hybrid (PHEV). Questi cambiamenti strategici potrebbero aprire la strada a una crescita futura, nonostante le attuali difficoltà.

L’analisi evidenzia che nei primi sette mesi del 2024 sono stati venduti 35.000 veicoli elettrici in più rispetto all’anno precedente. Questo incremento include anche ibridi e PHEV, segno di una crescente accettazione dei veicoli elettrici, anche se non sembrano ancora sostituire completamente i veicoli a combustione interna, come alcuni avevano inizialmente sperato.

Nel luglio 2024, il prezzo medio di un’auto elettrica era di 56.520 dollari, decisamente superiore ai 48.401 dollari delle auto a benzina. Questa differenza di costo, combinata con l’“ansia da autonomia” degli utenti, ha spinto molti consumatori verso veicoli ibridi, che offrono un compromesso tra autonomia e rifornimento rapido.

Una transizione verso quale futuro?

Nonostante le critiche degli ambientalisti, gli ibridi rimangono una scelta pratica per molti, rispondendo alle sfide di prezzo e infrastruttura di ricarica. Tuttavia, le difficoltà non mancano. Le auto elettriche più vecchie tendono a deprezzarsi rapidamente, con alcune che perdono fino al 50% del loro valore in un solo anno. Anche le infrastrutture di ricarica continuano a essere un ostacolo, specialmente per chi non ha una soluzione di ricarica domestica e deve fare affidamento su stazioni pubbliche spesso inadeguate.

L’amministrazione Biden sta investendo nella potenziamento della rete di ricarica pubblica, e l’ingresso di modelli più competitivi da marchi come Chevrolet, Hyundai e Kia, insieme a future offerte più accessibili da parte di marchi premium come Rivian, potrebbe accelerare la crescita del mercato degli EV. Nonostante le sfide, il percorso verso una mobilità più sostenibile sembra segnato da una transizione lenta ma inesorabile.