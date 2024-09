TIM è incredibile: batte Iliad con 3 offerte fino a 300 GB in 5G

Lo scontro tra i gestori avviene ogni mese come tutti sono abituati a notare. Anche questa volta, soprattutto con l’inizio di settembre che rappresenta in un certo qual modo l’inizio di un nuovo anno, i vari provider si stanno scontrando a colpi di nuove soluzioni mobili. TIM è uno dei più attivi del momento e non l’ha mai nascosto, proponendo straordinarie offerte.

Quelle che hanno destato più attenzione sono ovviamente le tre Power, promozioni mobili famosissime che arrivano a costi scontati. Queste sono ancora disponibili per alcuni utenti che provengono da alcuni gestori e con un periodo promozionale incluso.

TIM: nuove offerte ora disponibili, adesso le Power fanno sul serio e battono tutti

Tutte le offerte lanciate TIM sono sempre state valutate attentamente dagli utenti per via della loro grande qualità. Uno dei punti di forza non era certamente il prezzo ma ad oggi è cambiato tutto. Per riuscire ad adeguarsi alle altre aziende infatti, TIM ha ritenuto opportuno abbassare i costi, rendendo le sue Power davvero convenienti.

La prima delle tre è straordinaria in quanto con soli 9,99 € mensili permette di avere il meglio. La Power Special garantisce 300 giga in 5G con minuti illimitati e 200 SMS.

La Iron è invece meno costosa: con 6,99 € al mese offre gli stessi SMS e minuti ma con 150 giga in 4G. La Supreme Easy chiude il cerchio con 200 giga in 4G per 7,99 € al mese.

La grande abilità di queste offerte è proprio quella di battere la concorrenza facilmente, anche se TIM non le destina a tutti. A poter utilizzare queste nuove soluzioni della gamma Power saranno solo ed esclusivamente gli utenti che provengono da alcuni gestori in particolare. Il provider ha voluto infatti combattere da vicino realtà come Iliad e quella dei gestori virtuali. Chiunque dovesse provenire da una di queste fazioni, sarà il benvenuto potrà scegliere una delle tre Power. Inoltre c’è anche uno sconto durante il primo mese grazie al periodo promozionale: solo per i primi 30 giorni le offerte avranno costo zero.