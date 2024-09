WhatsApp: pronti nuovi aggiornamenti anche per l'IA, ecco come cambia l'app

Con le grandi novità che WhatsApp ha intenzione di integrare all’interno della piattaforma, non c’è molto da dire: ci sarà da divertirsi. L’applicazione per eccellenza nel mondo della messaggistica sta infatti rendendo le cose sempre più semplice per gli utenti che vogliono avere il meglio, soprattutto per chi ha intenzione di rapportarsi al mondo IA.

Diverse integrazioni sono state infatti perfezionate da Meta, colosso che attualmente detiene le piattaforme più famose al mondo tra cui anche Facebook ed Instagram. Gli ingegneri adesso stanno lavorando ad una nuova implementazione per WhatsApp, la quale prevede un miglioramento dell’assistente Meta AI introdotto qualche tempo fa. Gli utenti possono rifarsi a tantissime funzioni e ora anche a quest’ultima: grazie all’assistente equipaggiato con l’intelligenza artificiale, le persone possono tranquillamente chiedere informazioni riguardo ai vari aspetti di WhatsApp. Tutto avviene all’interno dell’applicazione con una barra dedicata. Ora però si vuole rendere la cosa sempre più interessante: il nuovo aggiornamento è stato ancora una volta identificato.

WhatsApp: l’aggiornamento nuovo porta la possibilità di parlare realmente con Meta AI

Come se si trattasse di un vero e proprio assistente vocale interattivo con cui conversare, ecco che il nuovo aggiornamento di WhatsApp intende migliorare Meta AI. Gli ingegneri stanno perfezionando il nuovo update che consentirà agli utenti di poter avviare delle chat vocali con l’assistente.

Quello che vuole fare è renderlo sempre più importante e soprattutto utile, permettendo al pubblico di parlarci per davvero. Al momento sono state identificate delle versioni beta di WhatsApp che presentano queste possibilità. Ovviamente almeno per il momento non si sa quando l’aggiornamento diventerà disponibile in pianta stabile. Secondo quanto riportato infatti la beta disponibile che contiene questa miglioria è stata affidata solo ad alcuni utenti che fanno parte del programma. Ci saranno aggiornamenti proprio durante i prossimi giorni in merito alla questione che sembra essere una delle più discusse del momento.