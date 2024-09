TIM: nuove offerte per settembre, ecco 300 GIGA

Per chi non se ne fosse accorto, sono tornate le Power di TIM. Queste sono state lanciate appositamente per fregare clientela alla concorrenza, proprio come in tanti si aspettavano. Secondo quanto riportato, il numero di utenti che stanno cercando di sottoscrivere una delle tre offerte.

TIM: nuove offerte clamorose disponibili ora, ecco cosa c’è nelle amatissime Power

TIM è ritornata in auge in poco tempo dopo aver proposto di nuovo le sue offerte migliori ovvero le Power. I più attenti si saranno certamente accorti che già alla fine del 2023 queste soluzioni mobili erano state lanciate sul mercato. Ora queste sono tornate per riuscire ancora una volta a dominare e con grande probabilità ci riusciranno.

Sicuramente la prima offerta che sta destando molta attenzione negli utenti è la Power Special. Al suo interno i più attenti hanno notato che c’è davvero di tutto, partendo con minuti illimitati e 200 SMS e terminando con 300 giga in 5G per 9,99 € al mese. Con le altre due offerte, che sono rispettivamente la Power Iron e la Power Supreme Easy, si risparmia ancora qualcosina visto che costano 6,99 € e 7,99 € ogni mese. Al loro interno se si parla di minuti e messaggi, non cambia nulla rispetto all’offerta precedente. Per quanto riguarda invece la connessione ad Internet, la prima offerta offre 150 giga in rete 4G, mentre la seconda arriva a 200 giga in 4G. La scelta dunque sta agli utenti ed è molto varia.

Ovviamente c’è da ricordare alcuni aspetti fondamentali, ovvero la promozione che TIM mette in gioco e soprattutto a chi sono indirizzate le Power. In primo luogo gli utenti devono sapere che solo ed esclusivamente se provengono da Iliad o da un gestore virtuale possono optare per una di queste promo. Oltre a tutto questo, il gestore italiano rende anche disponibile un mese gratuito per tutti coloro che scelgono le sue offerte.