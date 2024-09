Uno sconto inaspettato ed esclusivo è disponibile su Amazon per l’acquisto di una Samsung Smart TV di ottima qualità, il modello in promozione è l’UE50CU7090UXZT, prodotto che prevede una diagonale dello schermo di 50 pollici, con Crystal Processor che proietta verso una risoluzione massima in 4K.

Lo slim look promesso da Samsung consiste in dimensioni tutt’altro che elevate, ma soprattutto uno spessore estremamente ridotto, pari a soli 22,1 centimetri nel punto più spesso, oltre 111 x 70,3 centimetri, per quanto riguarda larghezza ed altezza. La base di appoggio è focalizzata ai lati del terminale, lasciando tanto spazio al centro del prodotto, con una discreta altezza, il che permetterà senza troppa difficoltà posizionare oggetti al di sotto dello stesso.

Samsung Smart TV: nuovi sconti da non credere

La smart TV di Samsung è disponibile su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che abbiate mai visto, infatti gli utenti possono investire per l’acquisto solamente 360 euro, una cifra irrisoria in confronto a ciò che il mercato è attualmente in grado di offrire, sempre con annessa la solita garanzia di 24 mesi. Acquistatela subito premendo qui.

Lanciato ufficialmente nel corso del 2024, è un modello estremamente recente e capace di soddisfare la maggior parte delle aspettative dei consumatori, è compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione (DVB-T2), oltre che con tutti gli assistenti vocali: Amazon Alexa e Google Assistant, a cui si aggiunge l’integrazione nativa con Bixby. Buona la tecnologia integrata, nonostante il prezzo economico, poiché l’utente si ritrova a poter godere di Q-Symphony e OTS Lite, oltre al sopracitato Crystal Processor 4K, il che innalza perfettamente il livello qualitativo, raggiungendo una risoluzione massima che nessuno si sarebbe mai aspettato a questo prezzo di vendita.