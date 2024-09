Al giorno d’oggi, quando si hai intenzione di attivare una nuova promozione sul proprio numero di telefono, la scelta a cui fare riferimento è senza alcun dubbio vasta e variegata, tutti i provider telefonici infatti offrono un catalogo di offerta davvero ampio e ricco di possibilità pensate per soddisfare tutte le esigenze, ma allo stesso tempo venire incontro ai fabbisogni economici dell’utenza media.

Di conseguenza, il menù dal quale servirsi è davvero ricco di possibilità e difficilmente si rimane scontenti della propria scelta, l’importante è osservare bene le possibilità messe a disposizione dai vari provider che ogni giorno fanno a gara per cercare di conquistare la fetta più grossa del mercato e aumentare i propri introiti, alle volte con offerte pensate addirittura per sottrarre clienti agli altri operatori, le quali di solito sono quelle che garantiscono le possibilità più accattivanti.

Ecco che in questo contesto, il noto operatore viola Ho mobile vuole dire la sua con una promozione che non ammette compromessi e garantisce tutto il necessario ad un prezzo decisamente competitivo in quantità davvero soddisfacenti, vediamo insieme di cosa si tratta.

Ho mobile senza fronzoli

Il noto provider italiano ha lanciato una promozione che a 9,99 € al mese garantisce la bellezza di 200 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, la promo si rivolge nello specifico a coloro che sottoscrivono un nuovo numero di telefono o effettuano la portabilità da specifici operatori, in questi casi infatti il costo di attivazione sarà di soli 2,99 €, altrimenti il costo salirà a ben 29,90 €.

Se siete interessati, dunque vi basterà semplicemente andare sul sito ufficiale di ho mobile e cliccare sull’offerta in questione, in tal modo potrete procedere rapidamente alla sottoscrizione, tenete presente che la Sim è completamente gratuita e vi verrà spedita a casa senza nessun tipo di problema.