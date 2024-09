Stanno emergendo alcune informazioni che potrebbero interessare da vicino gli utenti Iliad. Nello specifico, sembra che alcune app dedicate siano state eliminate dal Google Play Store. A riportare la notizia è MondoMobileWeb che ha fatto riferimento ad applicazioni come Mobile Config, Segreteria Visiva Iliad e Portabilità Seriale SIM. Cosa ha portato a tale situazione? E soprattutto, cosa cambia per gli utenti Iliad con smartphone Android?

Scomparse alcune app Iliad dal Play Store di Google

Secondo le informazioni emerse, la rimozione è avvenuta proprio in questi giorni. Gli utenti, dunque, non possono più scaricare sui propri smartphone alcune applicazioni dedicate ai servizi per la rete mobile di Iliad. Al momento, non è ancora chiaro se si tratta di una decisione definitiva o se possano essere reintegrate in futuro.

Come anticipato, tra le applicazioni rimosse dal Play Store di Google c’è “Portabilità Seriale SIM”. Quest’ultima permetteva agli utenti di effettuare la portabilità del proprio numero. Con l’aiuto dell’applicazione, il processo risultava essere molto più semplice grazie all’uso del codice ICCID. “Mobile Config”, invece, forniva agli utenti il supporto per poter configurare i parametri Internet/MMS. Infine, “Segreteria Visiva Iliad” era particolarmente utile per poter accedere ai messaggi ricevuti in segreteria.

Si tratta di app supplementare, introdotte dall’operatore, anche se non è ancora disponibile un’applicazione che permetta agli utenti di gestire le offerte disponibili. Per questo motivo è importante prestare molta attenzione ai contenuti che si decide di scaricare a nome di Iliad.

Per il momento, come anticipato, non è chiaro se le app torneranno sul Google Play Store o se siano state eliminate per sempre. Inoltre, non ci sono comunicazioni ufficiali sull’accaduto da parte delle aziende coinvolte. Per scoprire cosa è accaduto e se la decisione è definitiva sarà necessario attendere per ricevere comunicazioni ufficiali da parte di Google ed Iliad. Solo in questo modo sarà possibile restare aggiornati su quello che sarà il futuro di tali applicazioni.