WhatsApp negli ultimi tempi si sta molto impegnando nella gestione degli update della propria applicazione, il team di sviluppo non sta lasciando nulla il caso e si sta impegnando per offrire agli utenti un’applicazione sempre aggiornata e al passo coi tempi su vari punti di vista, design, funzionalità e sicurezza.

Dopo che gli ultimi update hanno pensato alle prime due di queste opzioni ora è arrivato il turno di pensare alla sicurezza e nel dettaglio alla privacy, gli sviluppatori infatti hanno molto cara questa tematica e stanno cercando in tutti modi di offrire all’utenza varie opzioni di personalizzazione sulla sfera della privacy che consente loro di avere una protezione adeguata e soddisfacente in base alle loro esigenze e valutazioni.

Ecco dunque che il prossimo update introdurrà due nuove funzionalità molto attese di cui una presa in prestito direttamente da Telegram, stiamo parlando di username e Pin che stravolgeranno completamente l’esperienza d’uso di WhatsApp.

Due funzionalità importanti

la funzionalità username come intuibile consiste nell’inserimento di un proprio username al momento dell’iscrizione a ‎WhatsApp che si accosterà al numero di telefono ma potrà anche sostituirlo in modo tale da non dover necessariamente condividere quest’ultimo per risultare rintracciabili, un utente potrà infatti scegliere di farsi rintracciare tramite username, dopodiché subentra il Pin, sempre al momento della registrazione verrà chiesto un Pin di quattro cifre che poi dovrà essere inserito da un utente che vuole contattarci per la prima volta per poter accedere alla chat con noi, in tal modo chi è sprovvisto di questo Pin non potrà scriverci in nessun modo, dinamica che ovviamente annienterà i tentativi di truffa da parte di utenti malintenzionati che sfruttano WhatsApp per estorcere informazioni sensibili agli utenti.

Non rimane dunque che attendere che tutto sia pronto al rilascio prima in test e poi globale delle due nuove funzionalità che potrebbe avvenire in questi mesi.