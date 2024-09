Nell’immenso panorama degli accessori per PC e smartphone, Anker Soundcore è una delle realtà di maggiore successo, proprio per la sua capacità di mettere a disposizione ottimi prodotti dal prezzo tutt’altro che elevato. Tra i modelli di maggiore successo, ecco arrivare le Soundcore P40i, cuffiette bluetooth con cancellazione rumore per ogni ambiente.

La prima cosa che notiamo è la loro piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo, ciò sta a significare che possono essere utilizzata senza problemi sia con iOS che con Android, nel pieno delle loro funzioni e funzionalità generali. Il design è in-ear, va minimamente ad insinuarsi all’interno del padiglione auricolare, senza però rendere particolarmente fastidiosa l’esperienza (sono comunque presenti in confezione numerosi gommini per personalizzare l’ascolto).

Anker Soundcore P40i: ottimo sconto su Amazon

Acquistare le Anker Soundcore P40i è davvero molto più semplice grazie ad Amazon e le sue fantastiche promozioni, infatti gli utenti possono spendere solamente 49 euro per l’ordine delle stesse, andando a risparmiare circa 20 euro sul listino originario (sconto del 29%). Effettuate subito l’ordine qui.

La connessione al dispositivo avviene tramite bluetooth 5.3, all’interno della confezione potete trovare anche una comoda custodia di ricarica, con la quale riuscire a ricaricare alla perfezione le cuffiette, per una autonomia complessiva di circa 60 ore. Disponibili in quattro colorazioni differenti, godono di certificazione IPX5, il che gli permette di venire utilizzate senza problemi anche sotto la doccia o la pioggia, il sistema di controllo si focalizza interamente sulla singola stanghettina, così da avere sempre la possibilità di controllarle con un tocco, sebbene il pulsante fisico sarebbe sicuramente più preciso ed affidabile.

La riproduzione è, in rapporto con la fascia di prezzo, più che discreta, con bassi sufficientemente corposi e potenti, in linea con le possibili aspettative del consumatore.