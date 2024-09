Elon Musk ha da tempo annunciato che Tesla non è più semplicemente un’azienda automobilistica, ma una realtà focalizzata sull’intelligenza artificiale e la robotica. Un chiaro segnale di questa trasformazione è rappresentato dai robotaxi a guida autonoma, il cui lancio, inizialmente previsto per agosto, è stato posticipato a data da definirsi. Dietro al rinvio vi sarebbero modifiche richieste dallo stesso Musk, ma l’attesa non ha fatto altro che aumentare le speculazioni sulle reali capacità di Tesla di concretizzare questa rivoluzione tecnologica.

Il Las Vegas Convention Center Loop come esempio negativo per Tesla

Un esempio delle difficoltà che l’azienda sta affrontando arriva dai tunnel della Boring Company sotto Las Vegas. Il sito americano Electrek ha evidenziato come, nonostante le promesse fatte, dopo due anni dall’apertura del Las Vegas Convention Center Loop, tutte le navette Tesla continuano ad essere guidate da conducenti umani. Questo nonostante il contesto apparentemente ideale: i tunnel, a senso unico e senza traffico o ostacoli, sembrerebbero un ambiente perfetto per far funzionare un sistema di guida autonoma. Tuttavia, nonostante queste condizioni favorevoli, i veicoli non operano ancora in completa autonomia.

Il Las Vegas Convention Center Loop, un sistema di tunnel sotterranei che collega diversi punti della città, è concepito come una metropolitana, ma con vetture Tesla al posto dei treni. Attualmente conta solo tre fermate, ma l’obiettivo futuro è quello di espandersi fino a 93 stazioni, coprendo 110 km. Nonostante ciò, la tecnologia autonoma promessa da Tesla non è ancora realtà, e i dubbi crescono, soprattutto a poche settimane dalla presentazione ufficiale dei robotaxi.

A complicare ulteriormente le cose, Steve Hill, amministratore delegato del Las Vegas Convention Center Loop, ha dichiarato che ci si aspetta l’implementazione di un sistema di guida assistita entro la fine dell’anno, senza però fare riferimento alla completa autonomia dei veicoli.

L’incertezza attorno al progetto dei robotaxi si aggiunge a un periodo non particolarmente brillante per Tesla anche dal punto di vista finanziario. Alcuni analisti sostengono che Musk stia puntando tutto sulla guida autonoma, sacrificando altri progetti come la Model 2, la tanto attesa Tesla economica. Tuttavia, ogni giorno di ritardo aumenta i dubbi sul futuro di questa ambiziosa visione.