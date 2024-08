Durante l’ultima edizione della Huawei Developer Conference, Richard Yu, direttore esecutivo di Huawei, ha fatto un annuncio importante. Ovvero, ha svelato che la nuova serie Mate 70 sarà lanciata nel quarto trimestre del 2024. Questa dichiarazione ha generato un notevole entusiasmo. Soprattutto tra gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori. Recenti fughe di notizie, hanno rilasciato dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche dei nuovi device. La serie Mate70 si distinguerà per l’adozione di pannelli di alta qualità con risoluzione 1,5K. Le quali promettono immagini più nitide e dettagliate rispetto ai modelli precedenti. In più, alcuni modelli saranno equipaggiati con un display a quattro strati. Cosa non solo migliora la qualità visiva ma aumenta anche la durabilità dello schermo. In alternativa, le versioni più compatte, presenteranno un display più piatto, offrendo così una scelta tra estetica e praticità.

Huawei Mate 70: tecnologie avanzate, cosa aspettarsi

Un’altra innovazione rilevante sarà rappresentata dal miglioramento dell’autonomia della batteria. Huawei ha infatti sviluppato una nuova tipologia di batteria. La quale sarà inclusa in tutti i dispositivi della serie Mate 70. Si prevede che essa offrirà una durata notevolmente superiore rispetto ai modelli precedenti. Tale miglioramento dovrebbe così soddisfare le esigenze anche degli utenti più esigenti. In quanto riduce la necessità di frequenti ricariche e migliora l’esperienza d’uso complessiva.

Oltre ai miglioramenti hardware, si vocifera anche che la gamma Mate70 includerà un lettore di impronte digitali a ultrasuoni. Ciò promette una maggiore sicurezza e una velocità di sblocco superiore rispetto ai tradizionali sensori ottici. In più, Huawei potrebbe optare per il chip Kirin 9100 a 7 nanometri. Una scelta che consentirebbe di ridurre i costi di produzione senza compromettere le prestazioni. Poiché è in grado di supportare una vasta tipologia di applicazioni e servizi avanzati.

Nuove tempistiche di lancio

La serie Mate 70 è attesa per novembre 2024. Un ritardo rispetto al lancio della Mate60, avvenuto ad agosto dell’anno precedente. Questo slittamento potrebbe essere dovuto allo sviluppo e al perfezionamento della nuova versione del sistema operativo HarmonyOS. Il quale sarà davvero fondamentale per l’integrazione delle nuove tecnologie. È importante notare però che, come già detto, queste informazioni si basano su rumors e anticipazioni. Dunque devono ancora essere confermate ufficialmente da Huawei. Gli appassionati e i professionisti del settore devono quindi pazientare e attendere ulteriori dettagli da parte della compagnia. Specifiche che si prevede arriveranno presumibilmente nei prossimi mesi.