Una delle realtà che sta puntando forte sull’intelligenza artificiale e senza alcun dubbio Amazon, quest’ultima sta lavorando su vari modelli pensati ovviamente per essere introdotti sul larga scala verso l’utenza dedicata al noto e-commerce mondiale, tutto ciò ovviamente lascia pensare ad un solo ed unico nome, Alexa, l’assistente vocale di Amazon infatti deve ancora ricevere un update ufficiale che la faccia entrare nel mondo dell’intelligenza artificiale, qualcosa sembra però in procinto di cambiare, sembra infatti che Amazon si stia attivando per avviare una volta per tutte questa transizione tanto attesa e desiderata da tutti gli utenti.

Claude in arrivo su Alexa

Amazon si sta preparando per lanciare una nuova versione di Alexa, definita per l’appunto Alexa AI, quest’ultima come motore pulsante di intelligenza artificiale avrà il noto LLM Claude, ci consentirà di svolgere determinati compiti in modo molto più efficiente e contestuale e ovviamente con una Potenza decisamente maggiore, stando all’indiscrezioni arrivate direttamente da Reuters, Questa versione potenziata del motore alla base di Alexa costerà un abbonamento mensile del valore di 10 dollari.

A quanto pare, Amazon inizialmente stava lavorando ad un proprio motore neurale da inserire all’interno dei suoi assistenti vocali, salvo poi abbandonare il progetto dal momento che i suoi modelli non raggiungevano le prestazioni che la nota azienda riteneva accettabili e soddisfacenti, è dunque che ha deciso di puntare ad un motore di terze parti firmando un accordo con la casa produttrice del valore di 4 miliardi di dollari.

Ecco dunque che a muovere la nuova versione di Alexa sarà un motore neurale prodotto da un’altra azienda per consentire di arrivare a livello di prestazioni che Amazon ritiene accettabile, si tratta di un passo fondamentale che effettivamente in molti stavano aspettando dal momento che l’assistente vocale più utilizzato in tutto il mondo non può non ricevere la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.