Apple iPad Pro è indiscutibilmente il tablet migliore in circolazione, un top di gamma a tutti gli effetti che riesce a racchiudere al proprio interno tutto ciò che l’utente ha sempre desiderato, tra cui un ampissimo display da 13 pollici di diagonale, un Ultra Retina Tandem OLED con risoluzione 2064 x 2752 pixel, un refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz, ed una qualità superiore al normale.

Il processore, come avete potuto intendere dall’incipit dell’articolo stesso, è il nuovissimo Apple M4, un componente con 9-core ad alta efficienza, affiancato da una GPU a 10-core, che viene supportato dalla presenza di 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. Da notare, come per tutti gli altri prodotti di casa Apple, che il suddetto quantitativo di memoria non può essere incrementato, di conseguenza resterà fisso per tutta la vita del dispositivo.

Apple iPad Pro: occhio al nuovo sconto Amazon

Apple iPad Pro è in vendita, nella versione che trovate elencata nel nostro articolo, ricordando essere compatibile anche con eSIM per la connettività in 5G, a 2069 euro di prezzo di listino. In questo periodo il consumatore può approfittare dello sconto del 9%, che lo porta a costare solamente 1872,99 euro, con una riduzione di circa 200 euro. Per l’acquisto, vi potete collegare qui.

Le specifiche tecniche di questo mostro, non solo in termini di dimensioni, sono di altissima qualità: anteriormente si trova un sensore fotografico da 12 megapixel, come anche quello posteriore. La connettività wireless si affida al WiFi 6E dual band, passando anche per USB type-C 4.0, GPS e bluetooth 5.3. La batteria, dati alla mano almeno, dovrebbe riuscire a garantire lunghe giornate di utilizzo, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica, sebbene tutto dipende da come lo utilizzerete.