Un prezzo davvero di tutto rispetto vi attende sull’acquisto di Xiaomi Redmi Note 13, lo smartphone che riesce a mettere d’accordo tutti con una cifra decisamente più bassa del normale, e la possibilità di accedervi senza troppa difficoltà grazie alla promozione Amazon.

Gli utenti oggi si ritrovano a poter acquistare il modello che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, un buonissimo quantitativo che rende felicissimi tutti, proprio con la sua grande capacità di offrire performance di livello, nonostante una cifra d’acquisto decisamente più bassa del normale. Le dimensioni risultano allineate alla perfezione con gli standard del momento, raggiungendo 161,6 x 74,95 x 7,6 millimetri di spessore, nonché un peso di 173,5 grammi. Molto buono è il display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con refresh rate a 120Hz, passando poi per una risoluzione 1080 x 2400 pixel ed anche 395 ppi, che prevede anche una protezione Gorilla Glass 5.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, che trovate qui, per avere le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis.

Xiaomi Redmi Note 13: arriva la promozione di oggi

Prezzo quasi irrisorio per l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 13, la promozione di oggi è applicata su uno smartphone disponibile su Amazon ad un listino che di base sarebbe di 279 euro, ma che viene fortemente scontato del 30%, così da poter investire solamente 199,90 euro per il suo acquisto definitivo. Effettuate l’ordine qui.

L’occasione per risparmiare è davvero ghiotta, ma nessuno si sarebbe mai aspettato, a questo prezzo di vendita, di poter godere nella parte posteriore di un sensore principale da 100 megapixel, seguito a ruota da un secondario effetto bokeh da 2 megapixel. Il tutto porta a poter realizzare scatti da 11547x 8660 pixel, video in FullHD a 30fps, ed anche un sensore anteriore da 16 megapixel, che al contrario dei suddetti, garantisce una ripresa in FullHD a 60fps. La batteria da 5000 mAh completa invece con una autonomia eccellente.