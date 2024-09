Anche a settembre l’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile darà filo da torcere alla concorrenza con le sue super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Entrambe saranno infatti disponibili all’attivazione fino alla fine del mese di settembre 2024. In questo modo, gli utenti avranno ancora modo di attivare una di queste fantastiche offerte sulla propria scheda sim. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu Mobile, per tutto settembre ancora disponibili due super offerte

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Spusu ha comunicato di aver prorogato la disponibilità di due delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, le offerte in questione sono Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Per entrambe le offerte , l’operatore sta poi continuando a proporre il primo mese di rinnovo senza costi.

Partendo da Spusu 150 XL, nel bundle di questa offerta sono inclusi fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Oltre a questo, sono poi inclusi nell’offerta anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali , 500 sms da inviare verso tutti i numeri e anche 1000 minuti di chiamate internazionali verso alcune destinazioni straniere.

Il costo di questa offerta, dopo il primo mese offerto gratuitamente, sarà pari a soli 5,98 euro al mese. La seconda offerta proposta dall’operatore virtuale è poi Spusu 150 XL 5G. Come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta gemella rispetto a quella precedente. Abbiamo infatti lo stesso identico bundle mensile, fatta eccezione per una peculiarità. Questa offerta permette infatti di sfruttare i 150 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Anche per questa offerta l’operatore sta proponendo il costo del primo rinnovo gratuitamente. Successivamente, gli utenti dovranno pagare soltanto 7,98 euro al mese.